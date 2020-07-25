مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

السياسة

-قال الباحث والمتخصص في الشأن التركي محمد ربيع ديهي إن "تركيا تستغل حلف شمال الأطلسي لتحقيق مآربها في المنطقة ولا سيما في ليبيا، وإن الوضع هو الأخطر على الإطلاق أمام التوسع التركي والتقسيمات التي تقوم بها في المنطقة". (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة مجددًا، لا سيما وأنه يؤدي دورًا مهمًّا في الأزمة الاقتصادية اللبنانية لما تعتبره الدولة أحد مسارب الإنفاق دون المساعدة من الدول المانحة. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-استقطب معرض الشهيد هركول الرابع للكتاب زواراً ومشاركة من مختلف مكوّنات مناطق شمال وشرق سوريا، إذ أصبح المعرض تجمّعاً للثّقافات والديانات المتنوّعة في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-عشق لغته فأتقنها ملامح وجهه والخطوط التي رُسمت على وجنتيه وتحت عيناه تروي قصة كفاحه ضمن الحياة، حفظ المئات من الأبيات الشعرية الكردية ويلقيها أينما حل، وعرف "بالقاص الشعري المتجول".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-سلسلة نشاطات وأعمال قامت بها إدارة المرأة ضمن المناطق الواقعة في ريف مدينة الطبقة، من ندوات وحوارات وعشرات الزيارات للمنازل، لكن الإدارة ترى أن هذه النشاطات لم تكن كفيلة برسم واقع أكثر تحررًا للمرأة الريفية وبقي النشاط الاقتصادي الأبرز ضمن المشهد، إذ وضعت نصب عينها تطوير وتأهيل المرأة الريفية ضمن عدة خطط اعتلت قائمة الأولويات لإدارة المرأة في المرحلة الراهنة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يعاني عمّال الأجرة اليومية وخاصّةً غير المنتسبين إلى اتّحاد الكادحين في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، من مشكلة البطالة في بعض الأحيان، وسلب المستغلّين لحقوقهم، فيما طالبت إدارية في اتّحاد الكادحين بأنّ ينظّموا أنفسهم في الاتحاد لضمان نيل حقوقهم أثناء العمل والحد من تعرّضهم للاستغلال. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA