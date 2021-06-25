مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-6-2021

- يستذكر أهالي مدينة كوباني وقرية برخ باتان شهداء مجزرة الـ25 من حزيران في ذكراها السنوية السادسة، الساعة 20:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- لطالما صيّرت القوى المهيمنة منطقة الشرق الأوسط منطقةً للأزمات والقضايا الثقيلة الوطأة، انبرت الكثير من الشخصيات لمحاولة فهم الأزمة وطرح الحلول لكنها لم تفلح، لكن القائد عبد الله أوجلان أجرى دراسة تاريخية معمقة لبُنى الأزمة في المنطقة، وحللها وحدد بداياتها وتطورها إلى اليوم الراهن وطرح الحلول لتجاوزها. (مرفق بالصور).

- لمجزرة كوباني أهداف وأبعاد سياسية تقف وراءها تركيا بشكل مباشر، بناءً على حديث بعض شهود المجزرة واعترافات مرتزقة شاركوا فيها، والسؤال هنا؛ كيف ساهمت تركيا بارتكاب مجزرة كوباني على يد داعش؟(مرفق بالصور والفيديو).

- شجب أسر الشهداء دور الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان أمام سياسات وهجمات دولة الاحتلال التركي وناشدوا بضرورة الوقوف إلى جانب قوات الكريلا الذين أفنوا حياتهم في الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك لمقاطعة كوباني مصطفى إيتو بأن "تاريخ المجازر المرتكبة بحق الشعب الكردي متسلسلة، والمجرم واحد لكن بوجه آخر، ومجزرة كوباني هي تتمة لمجزرة ديرسم"، وأكد بأن "تساهل التحالف الدولي مع تركيا يعطيها مزيداً من الثقة للمضي في طريقها الدموي وتبني بؤر الإرهاب".(مرفق بالصور والفيديو).

- قال الرئيس المشترك لاتحاد المحامين في منبج، خليل الأحمد، إن أيادٍ خارجية وقفت وراء تحويل مسار الأحداث الأخيرة التي شهدتها منبج، مشيرًا إلى أن تعامل الإدارة المدنية بحكمة وعقلانية أخمد الفتنة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- التاريخ الكردي يؤكد بالأدلة والوثائق أن السبيل الوحيد أن أمام الشعب الردي للتصدي للهجمات والمؤامرات الدفاع عن وجوده هو تحقيق وحدة الصف الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- "حياة صقور" امرأة عربية الأصل من محافظة اللاذقية تعرفت على الكرد عن قرب وحباً بهم سعت لتعلم لغتهم، لتحصل بمجهودها على مستويين في اللغة الكردية وتطمح لتدريسها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قالت عضوة المجلس الرئاسي في مسد فهيمة حمو أن ما يسمى الائتلاف السوري "اللاوطني" تحول إلى أداة ارتزاق عابرة للقارات تخدم دولة الاحتلال التركي، داعية المعارضة إلى التوجه نحو الحوار لحل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تشهد إدلب مجدداً تصعيداً بين حكومة دمشق والاحتلال التركي، وذلك على وقع اللقاءات الدولية المكثفة، فماذا وراء هذا التصعيد وما هي حدوده؟(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- عاد الحديث عن استئناف المفاوضات غير المباشرة على الحد البحري بين لبنان وإسرائيل، وعادت أسئلة التفاوض وإمكاناتها وتقدير نتائجها للبروز على طاولة النقاشات. استئناف المفاوضات مطلب إسرائيلي، لا شك فيه، كما هو مطلب لبناني، إلا أن الأهداف بين الجانبين متباينة. فهل يمكن التوصل إلى نتيجة؟(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- في بيت يسمو بروح الفن، يختلط المقام الأصيل بألحان عود الأب، لتصطدم بصوت الأم وابنتها العذبين ليضفي رونقاً يتغنى بتفاصيل مجتمعهم، تجتمع حناجر هذه العائلة لتصدر صوتاً عذباً ينتشر في أرجاء منزلهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA