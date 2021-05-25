مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-5-2021

- أدان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مدينة منبج وريفها، محمد خير شيخو، سياسة التغيير الديمغرافي المستمرة في المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، مؤكدًا أن هذه المناطق لها أصحاب حقيقيون تم تهجيرهم قسرًا وسيعودون إليها مهما طال الاحتلال، لأنهم أصحاب حق.(مرفق بالصور والفيديو).

- اعتبر الصحفيّون أن دولة الاحتلال التركي ومن خلال قطعها للمياه، تتبع السياسة العثمانية لإبادة الشعوب، معتبرين الصمت الدولي هو تواطؤ وشراكة مع الاحتلال، كما طالبوا بتحييد مقومات الحياة عن الواقع السياسي والعسكري. (مرفق بالصور والفيديو).

- وزعت لجنة الامتحانات في إقليم الجزيرة بطاقات الامتحانات الخاصة بطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، للبدء بتوزيعها على الطلاب استعداداً للامتحانات. فيما حددت اللجنة 64 مركزاً لإجراء الامتحانات النهائية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد شيخ عشيرة العلي في الرّقة أنّه حان الوقت للاعتراف بإدارة 6ملايين نسمة في شمال وشرق سوريا, كونها الحلّ الأمثل للأزمة السورية, ولدورها الكبير في الحفاظ على مكتسبات مكونات المنطقة ومشاركتهم في إدارة مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال الرئيس الفخري لحزب الشعوب الديمقراطية أرطغرل كوركوجو إن الدولة التركية تسعى من خلال هجماتها على مناطق الدفاع المشروع إلى تحقيق نصر أكبر من قدرتها، وأضاف "إن ساحة المقاومة تتمدد وتتسع من الناحية التقنية أو العملياتية".(مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي الأحزاب السياسية في ناحية تربه سبيه بياناً بصدد الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع، أمام ميكز هيزل للثقافة والفنّ، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- تستمر حملة النفير العام التي أعلنتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة لدعم ومساندة مقاومة الكريلا وسط ترحيب وانضمام الشبيبة وتصاعد تأكيداتهم "بمواجهة الفاشية التركية وعدم السماح بتنفيذ مخططاتها الاحتلالية".(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- في ظل ظروف النزوح الصعبة وتردّي الظروف الاقتصاديّة، فضّل صناعة المزهريات، واتّخذها مهنة له، فأبدع في تكوين المجسّمات حتى بات عمله مصدراً للعيش وإظهار المواهب في آنٍ معاً. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- باتت مناطق ريف دير الزور الشرقي على عتبة كارثة إنسانية صحية بعد ازدياد نسبة تلوث مياه نهر الفرات ورصد حالات تسمم جراءها. (مرفق بالصور والفيديو).

- أشار الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة إلى أنه تم تجهيز 26 مركزًا لاستلام محصولي القمح والشعير من المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، وقال نتوقع أن تصل كمية محصول القمح التي سيتم تسويقها إلى المراكز 500 ألف طن. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا وجهاء عشائر ورجال دين في الشدادي مكونات المنطقة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء آلاف الشهداء، مشددين على أن أخوة الشعوب التي تتميز بها المنطقة ليست وليدة اليوم، ولن يستطيع المتربصون النيل منها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA