مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

شدد الناطق باسم شيوخ ووجهاء العشائر في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب أحمد القريشي على ضرورة تبني فلسفة القائد عبدالله أوجلان لبناء سوريا ديمقراطية، منوهاً إلى أنه يجب على الكرد والعرب امتلاك قرارهم والدفاع عن أنفسهم أمام القوى الطاغية(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يستغل مواطنون في مدينة قامشلو بعض المساحات الصغيرة، كانت سابقاً مكباً للنفايات، في زراعة الخضار، لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تلبية احتياجاتهم منها، دون الحاجة إلى شرائها من الأسواق(مرفق بالصور والفيديو).

-مع دخول فصل الصيف، ولمنع انتشار الأمراض والأوبئة في المخيم، طالبت إدارة مخيم "واشوكاني" الجهات المعنية والمنظمات بتقديم الخدمات الطبية للمُهجّرين، ولقاحات الأطفال، ورش المبيدات الحشرية، مشتكين في الوقت نفسه من غياب شبه تام لعمل المنظمات(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA