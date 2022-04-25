مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-4-2022

يتوافد أهالي إقليم الجزيرة إلى جبل قره جوغ بناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو لاستذكار شهدائها، وذلك في تمام الساعة الـ10:00. (مرفق بالصور والفيديو)

-ينظم الشبيبة الثورية في مقاطعة كوباني مظاهرة تنديداً بالهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا، واستنكارا بتعاون الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

شجب مواطنون من المكون العربي سياسة التجويع التي تفرضها حكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أثناء توجههم إلى مناطقهم للحصول على حاجياتهم والتي باتت مفقودة في الحي نتيجة الحصار. (مرفق بالصور والفيديو)

تتواصل خسائر جيش الاحتلال التركي داخل الأراضي السورية التي يحتلها، حيث أظهرت الضربات التي تلقاها جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة، أن تركيا أصبحت تخوض حرب استنزاف في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

صعّدت دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة من عمليات التغيير الديمغرافي في مقاطعة عفرين المحتلة، وذلك بإنشاء مستوطنات لتوطين الأسر التي استقدمتها من مختلف المناطق السورية، وتم الحديث في الأيام القليلة الماضية عن توطين السوريين الموجودين في تركيا فيها. (مرفق بالصور والفيديو)

حوار

أوضح حسن كوجر أن القوى العالمية كلفت تركيا بشن الهجمات ضد المنطقة، والهدف الرئيس هو تجزئة سوريا التي جزأتها تركيا فعلياً، وأن السياسة التي تتبعها حكومة دمشق غير صحيحة، وأكد أن موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني موقف ضد الوطنية والقيم الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو)

سياسة

تعليقا على هجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق شمال وشرق سوريا وتهديداتها باحتلال المنطقة مجدداً، أكد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود أنه في حال استمرار الهجمات على المنطقة فإن قواتهم لن تقف مكتوفة الأيدي وستدافع عن المنطقة وشعبها. (مرفق بالصور والفيديو)

حذر كتّاب وسياسيون وخبراء عرب من الخطر التركي على الدول العربية، وبالأخص سوريا والعراق، وقالوا إنها تستغل ما يجري في أوكرانيا لاحتلال أجزاء من هاتين الدولتين مثلما فعلت في قبرص، كما حذروا من الدور السيئ للحزب الديمقراطي الكردستاني، وطالبوا العرب والكرد بموقف موحد تجاه المخططات التركية. (مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

منذ أن قامت فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بقلب طاولة مفاوضات دولما بهجة وإلى اليوم، وهي تشنّ ضد الكرد حرب استبداد وإبادة متواصلة منذ ثماني سنوات. وقد بدأت في السابع عشر من نيسان الجاري بإطلاق هجوم جديد، وكشفت أنها لا تملك خلال العام الحالي 2022 أي سياسات أخرى، سوى سياسات الحرب.

كردستان

قال فنانون من روج آفا إن هجمات الإبادة الجماعية التي يتم تنفيذها من قبل الدولة التركية المحتلة وبمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد جنوب كردستان هي محاولات لإبادة الكردايتية، مؤكدين أنهم سوف يردون على هذه الهجمات الاحتلالية من خلال فنهم. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح أهالي حي الشيخ مقصود أن الشعب الكردي والمعتقلون السياسيون لن يستسلموا أمام ممارسات دولة الاحتلال التركي داخل السجون، مؤكدين مساندتهم ووقوفهم إلى جانب عوائل السجناء. (مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

-ينظم تجمع نساء زنوبيا وقفة احتجاجية في مدينة الرقة تنديدا بهجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا، والإدلاء ببيان بهذا الخصوص عند دوار الفروسية الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو)

الشبيبة

قال شبيبة شمال وشرق سوريا إن حماية أراضي كردستان واجب على كل فرد، مؤكدين استعدادهم لحمل السلاح والتوجه إلى مناطق الدفاع المشروع، إلى جانب مقاتلي قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، تلبية لدعوة منظومة المجتمع الكردستاني‏ (‏KCK‎‏).(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA