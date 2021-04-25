مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-4-2021

- حوّل مرتزقة الدفاع الوطني مدرستي فاضل عبد العزيز حسن وابن سينا في حي الطي جنوب مدينة قامشلو إلى مقرّين عسكريين، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية. (مرفق بالصور).

- ترك الشهيد هايس الجريان الحسن، أحد وجهاء عشائر بني سبعة، بصمته واضحة من خلال دوره البارز والمؤثر في حل الخلافات العشائرية، ولكن محاولته في إقناع مرتزقة "الدفاع الوطني" بالكف عن الهجوم، لم يردعهم عن استهدافه. (مرفق بالصور والفيديو).

- انتهك مرتزقة "الدفاع الوطني" قرار وقف إطلاق النار لمرتين متتاليتين، كما تسببوا باستشهاد طفل وأحد وجهاء العشائر بالإضافة إلى إصابة 5 مدنيين آخرين. ومن المرجح أن هذه الهجمات لن تتوقف ما لم يتم إخراج هؤلاء المرتزقة من المنطقة بشكل كامل. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- استنكر أهالي مدينة قامشلو هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية على منطقة آفاشين، كما دعوا إلى وحدة الشّعب الكردي للحدّ من هذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

- يصدر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات بياناً تنديداً بالهجمات التركية على باشور كردستان واستذكاراً لشهداء قره جوغ، الساعة ١٢:٠٠ ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي حي الشيخ مقصود بحلب في تظاهرة تنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركية على مناطق الدفاع المشروع، أمام قاعة الاجتماعات، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم أهالي إقليم عفرين تظاهرة في مقاطعة الشهباء، لمساندة مقاومة الكريلا في جبال متينا ولاستنكار عدوان الاحتلال التركي، الساعة 00:12، (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يصدر مؤتمر ستار بياناً بصدد الهجمات التركية على مناطق زاب وأفاشين ومتينا في باشور كردستان، في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني، الساعة ١١:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- لفت عضو اللجنة المركزية في حزب الديمقراطي الكردي في سوريا كيلو عيسى إلى أنّ هجمات مرتزقة الدفاع الوطني هي نتيجة لاتفاقات تهدف لبث الفتنة وإشعال حرب أهلية بين مكونات شمال وشرق سوريا وإضعاف الإدارة الذاتية، وأكّد أنّ مرتزقة الدفاع الوطني لا يمكن أن تتخذ قرار الهجوم بشكل منفرد. (مرفق بالصور والفيديو).

- انتقد السكرتير العام للحزب الشيوعي الكردستاني نجم الدين ملا عمر صمت حكومتي بغداد وباشور كردستان حيال انتهاكات تركيا وهجماتها المستمرة على مناطق الدفاع المشروع، داعياً حكومة باشور إلى وضع حد لهجمات تركيا وانتهاكاتها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- كشفت مصادر عن تشكيل روسيا غرفة عمليات للالتفاف على العقوبات من خلال توفير وتأمين وصول إمدادات النفط والقمح والمواد الغذائية إلى مناطق حكومة دمشق، فيما تصاعدت ضغوط إدارة بايدن على أردوغان، في حين قال خبراء إن العالم يتجه إلى نظام حرب باردة جديد. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تصدر حركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات بياناً بصدد الهجمات التركية على مناطق زاب ومتينا وآفاشين، في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، الساعة ١٠:٠٠ (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي الشبيبة الثورية بالدرباسية ببيان تنديداً بالتهديدات التركية على مناطق الكريلا، أمام المجلس، الساعة 00:09، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- استطاعت لجنة الاقتصاد في مجلس ناحية تل حميس إيجاد طريقة مناسبة لحل أزمة الخبز التي شهدتها الناحية مؤخرًا، ولاقت قبولًا من الأهالي، وتعمل على حل نفس المشكلة في الأرياف وبنفس الطريقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تُظهر صور وفيديوهات مدى انخفاض منسوب نهر الفرات إلى مستوى متدن، وكيف أن النهر تحول إلى مستنقعات تنذر بحدوث كارثة إنسانية وبيئية ستحل بالنهر وذلك بعد مضي قرابة ثلاثة أشهر على خفض تركيا منسوب الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

- كثفت قوات حماية المجتمع حواجزها في شوارع وأحياء مدينة قامشلو في تأكيد على جاهزية القوات للتحرك لمواجهة أي طارئ، دعمًا ومساندةً لقوى الأمن الداخلي التي تواجه تعديات واستفزازات مرتزقة الدفاع الوطني في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تدلي لجنة وجهاء حلب في حي الشيخ مقصود بياناً حول اغتيال وجيه عشيرة البني سبعة هايس الجريان على يد مرتزقة الدفاع الوطني، أمام مركزهم الواقعة في القسم الغربي من الحي، الساعة 00:12 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA