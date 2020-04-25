مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضح أرمنيو الحسكة أن المجزرة جرت بفتوى من أجل إنهاء "مايا ستان" وتغيير صفتهم، ولفتوا الانتباه إلى أنها شتتت الأرمن، مطالبين الإدارة الذاتية وأبناء المكون الأرمني بالعمل من أجل إحياء الثقافة الأرمنية من جديد، وقال أحدهم " من الواجب على المكون الأرمني إعادة التاريخ وقراءته والتقيد بالعادات والتقاليد". (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-كان الهجوم الجوي التركي على قره جوخ أول مؤشر على تغاضي التحالف الدولي عن المخططات التركية ضد شمال وشرق سوريا التي تتحكم الولايات المتحدة بأجوائها، وشجّع ذلك دولة الاحتلال التركي على مواصلة هجماتها واحتلال المزيد من المناطق التي تم تحريرها من داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-من الصواب اعتبار اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث روسيا، إيران، وتركيا في موسكو بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 بالاجتماع التأسيسي الفعلي لتحرك قطار الآستانات المنطلق صافرته الأولى تحت شعار (محادثات السلام السورية في آستانا) بتاريخ 23/24 يناير/كانون الثاني/ كانون الثاني 2017.

سياسة

-أوضح عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي السوري، أن هدف الاحتلال التركي الأساسي إشعال اقتتال كردي- كردي, ودعا كافة الأطراف الكردية للعمل من أجل الوحدة الكردية, وعدم السماح لأعداء الكرد باستغلال تلك الخلافات, وقال "كل جزء من كردستان للكرد جميعهم وليس فقط لحزب معين".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أوضح خطيب جامع الخير في مدينة منبج عبد الرزاق الكالو أن الالتزام بإجراء حظر التجوال أجمع عليه علماء المسلمين في العالم، وأكد أن صلاة التراويح جائزة في المنزل وتُسن فيها الجماعة ولا تُشترط، فهي تصح بشكل فردي. (مرفق بالصور والفيديو).

-استغل أهالي عفرين المُهجّرون فرصة الحظر في زراعة الشتل في المنازل، ويقول مواطنون إنهم يحققون بذلك اكتفاء ذاتياً. (مرفق بالصور والفيديو).

-تحولت الهضبة البور الصخرية بين قريتي عابرة وآله قوس التابعة لناحية جل آغا إلى محمية للأشجار المثمرة والحراجية، بجهود مشتركة بين الأهالي وبلدية الشعب في قرية عابرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-فاقمت دوامة أزمات قطاع غزة المعقدة من معاناة سكانه، إذ مع زيادة نسبة الفقر في غزة عن 53٪، فقد كثيرٌ من أهالي القطاع قدرتهم المادية على معايشة أجواء المناسبات وتحديداً شهر رمضان، وباتوا يستقبلون رمضان وكثيراً من المناسبات الأخرى بـوجه حزين. (مرفق بالصور).

ANHA