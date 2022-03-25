مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-3-2022

تعقد لجنة مهجري سري كانيه مؤتمرا صحفياً حول جرائم دولة الاحتلال التركي في سري كانيه، والمناطق المحتلة الأخرى ،والادلاء بيان، في مخيم واشوكاني، الساعة 13:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يحي اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة الذكرى السنوية الـ٢٠ لرحيل الشاعر الكردي سيداي تيريج، في حديقة القراءة بمدينة الحسكة الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

عقد مركز التضامن والتعاون مع جامعات شمال وشرق سوريا مؤتمره الأول. وأوضح عضو الهيئة الإدارية للمركز سردار سعدي أن المؤتمر كان ناجحاً، وأشار إلى رغبة العديد من المشاركين الأجانب بدعم جامعات شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تشهد مدينة درعا - الخاضعة لما تسمى تسويات حكومة دمشق- توترات أمنية وعمليات اغتيال متكررة تستهدف عناصر من قوات الحكومة، عقب التصعيد العسكري للأخيرة الذي تزامن مع الذكرى الـ11 للأزمة السورية، وأكد سياسي سوري أن هذه التسويات لم ولن تفضي إلى إنهاء الأزمة وإنما هي بمثابة تكتيك حرب، وأن الحل يكمن في بناء إدارة لامركزية وعقد اجتماعي يضمن حقوق الجميع. (مرفق بالصور).

بيّن أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي أنه لا وجود للحياة دون الدفاع عن الذات والأرض، مؤكدين أن الحماية الجوهرية تُلحق الهزيمة بالأعداء وتفشل مخططات صهر الكيان وحملات الإبادة وتُحقق النصر والحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الشخصية الوطنية، محمد نبي كوتي، أن الإرادة والقوة والعزيمة التي يتمتع بها الكرد في روج آفا، هو نتاج نضال وتضحيات حزب العمال الكردستاني (PKK)، مؤكداً أن ما زاد تعلقه بالحزب وحبه له هو لقاؤه بالقائد أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

تُجهّز الإدارة العامة للمرور في منطقة الجزيرة لوضع إشارات المرور في ١٨ مكاناً مختلفاً، نظراً لازدياد عدد السيارات في المنطقة. كما أنه تم فتح العديد من الشوارع المغلقة في قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يراهن التيار الصدري على النواب المستقلين لإكمال النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم السبت القادم، وسط تهديدات من الإطار التنسيقي بتعطيل الجلسة في حال عدم التفاهم، ويرى الباحث العراقي نبيل جبار العلي أن تحقيق النصاب "صعب"، وأنه من المحتمل "اللجوء إلى إجراء تفاهمات أكبر بين القوى الشيعية لإقامة حكومة توافقية تشمل الجميع".(مرفق بالصور).

أُقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية اللبنانية، بعدما غصّت أروقة وزارة الداخلية بالمرشحين الذين تهافتوا على تقديم الطلبات حتّى اللحظات الأخيرة تحت شعار "التغيير والأمل". وانطلق العد العكسي للاستحقاق في 15 أيار/ مايو، الذي ستسبقه عملية تشكيل اللوائح، والتحالفات الحزبية. (مرفق بالصور).

المرأة

دعت عضوات مؤتمر ستار في كوباني، النساء في عموم كردستان إلى الخروج للساحات والانتفاض ضد كافة ممارسات الدولة الفاشية التركية التي ترتكبها بحق القائد أوجلان في إمرالي، وتصعيد نضالهن لتحقيق الحرية الجسدية له. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA