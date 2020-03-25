مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-هاوار نور مقاتل في المجلس العسكري السرياني، كبر مع قصص المجازر التي ارتُكبت بحق شعبه، وهو الآن يقاوم في جبهة عين عيسى ضد أحفاد العثمانيين دفاعاً عن أرضه. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أنهت لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني تعقيم 400 مدرسة في المدينة وأريافها وذلك ضمن سلسلة إجراءات وقائية لردع تفشي فيروس كورونا في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-عبر أهالي الحسكة عن رضاهم بقرار حظر التجوال, وطالبوا جميع الأهالي بالتقيد به, لأنه قرار لأجل حمايتهم وعائلاتهم من فيروس كورونا القاتل. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد عدد من أهالي مدينة حلب أن التقيد بالتعليمات والمحافظة على النظافة الشخصية والوقاية خير من العلاج، وأشاروا إلى أن فرض حظر التجول على أحياء حلب من شأنه احتواء الفيروس ومنع انتشاره. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA