مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-2-2022

يواجه مهجرو عفرين في مقاطعة الشهباء، سياسات تهدف إلى تهجيرهم مرة أخرى وإفراغ المنطقة، فبالتوازي مع قصف الاحتلال التركي ومرتزقته المستمر بشكل شبه يومي، تستمر حكومة دمشق بسياسة التجويع وفرض الحصار ضد المهجرين، بهدف ضرب مقاومتهم وكسر إرادتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تسبب تعنّت حكومة دمشق وتهربها من تحمّل مسؤولياتها، في عرقلة العملية التعليمية واستمرار إغلاق أفرع جامعة الفرات في الحسكة، لا سيما مع استمرار رفض إدارة الجامعة استلام المباني ومحتوياتها التي أمنتها الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، وسط استعداد الإدارة الذاتية لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مدرسو اللغة السريانية أن المشروع الديمقراطي الساري في شمال وشرق سوريا، فتح المجال أمام كافة المكونات للتعلم والتدريب بلغتهم الأم، مما سجل انتصاراً لشعوب المنطقة، وشددوا على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات وحمايتها من أي انتهاك. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح المواطن فهمي حمدي أن المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان لا تزال مستمرة على شعوب الشرق الأوسط والشعب الكردي خاصةً. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

أكد شبيبة إقليم الفرات أن جيش دولة الاحتلال التركي يحاول إبادة الكرد بأي وسيلة، إلا أن الكريلا يقاومونه بأرواحهم وعزيمتهم، مشددين على أن "من واجبنا الوقوف معهم بكل السبل، سواء بالنزول إلى الساحات لدعمهم أو الانضمام إليهم ورفع السلاح إلى جانبهم".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال حمدان العبد، إن حكومة دمشق مسلوبة القرار وسارعت إلى "الاعتراف بـ لوغانسك ودونتسك" إرضاءً لروسيا، منتقداً ازدواجية دمشق في الاعتراف بـ"الانفصاليين" واتهام الإدارة الذاتية الوطنية بـ"الانفصال"، ذلك على لسان وزير الخارجية فيصل المقداد. (مرفق بالصور والفيديو).

لن تمر الحرب الأوكرانية - الروسية مرور الكرام على الصعيد العالمي أو الإقليمي، إذ ستلقي بظلالها على الكثير من الملفات ومنها الملف السوري، ويرى خبير العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، أن تركيا ستكون هي الخاسر الأكبر إذا لم تلتزم الحياد حيال هذه الحرب، لتشابك مصالحها العسكرية والسياسية والاقتصادية بين الطرفين. (مرفق بالصور).

المرأة

شارفت اللجنة التحضيرية لمهرجان أدب وفن المرأة بدورته السابعة على وضع اللمسات الأخيرة لأعمال المهرجان المزمع عقده في الأول والثاني من آذار المقبل، المخصص لإحياء التراث الثقافي بمكونات شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

ثمة تقديرات بإمكانية أن يقود التوتر في حي الشيخ جراح بين الأسر الفلسطينية المهددة بالطرد، والجماعات الإسرائيلية، إلى تصعيد واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، فهل يتكرر في الأيام المقبلة، السيناريو ذاته الذي حدث في أيار/ مايو الماضي؟(مرفق بالصور).

يتهم رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي العهد بمحاولة تفجير الحكومة تمهيداً لتعطيل الانتخابات، وذلك عبر سلسلة إجراءات قضائية. فما مصير الحكومة في ظل الضغوط العونية من جهة، وتعهد ميقاتي نفسه للجانبين الفرنسي والأميركي بعدم ترك البلاد في فراغ سياسي؟ وهل تنبئ هذه التطورات الساخنة بتأجيل الانتخابات المرتقبة؟(مرفق بالصور).

ANHA