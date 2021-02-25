مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-2-2021

- قال عدد من المثقفين إن امتناع سلطات الأمن في جنوب كردستان عن منح رخصة عمل لفضائية روناهي في باشور كردستان، دليل على انعدام الديمقراطية، وكذلك دليل على أن قرار السلطات في الإقليم بيد الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتحضر أكاديميات المجتمع الديمقراطي لعقد كونفرانسها الخامس، يوم غد، تحت شعار "بالفلسفة والعلم الحر نحو بناء الأمة الديمقراطية".(مرفق بالصور والفيديو).

- طالب أهالي ناحية تل تمر "الضامن" الروسي توضيح موقفه في البقاء أو الخروج، والعمل بجدية لإيقاف جرائم الاحتلال التركي، لافتين إلى أن روسيا تعمل لحماية مصالحها على حساب شعوب المنطقة، وقال احدهم "منذ قدومها لم تقم بمهامها كضامن".(مرفق بالصور والفيديو).

- قال الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا، إبراهيم شيخو، "صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية متواطئة مع الاحتلال التركي في إضفاء الشرعية على احتلاله لعفرين"، مبيناً أن تركيا اشترت ذمتها وصحيفة إسبانية أخرى على غرار ما فعلته سابقاً مع منظمة حظر الأسلحة الدولية، حيال استخدام جيشها الأسلحة الكيماوية في سري كانيه. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- وصفت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي(HDP)، فلك ناز أوجا الحرب التي تشنها الدولة التركية ضد حزبهم، بأنّها حرب تأتي في إطار حرب شاملة بقرار دولي ضد نظام الأمة الديمقراطية والكرد وفكر القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مؤتمر ستار في الدرباسية وتل حميس وبلدة كرباوي، محاضرات بمناسبة يوم ٨ آذار، (مرفق بالصور والفيديو).

- باركت أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي انتصار غاري على القائد عبد الله أوجلان، وعبّرنَ عن فخرهنّ بتضحيات أبنائهنّ، مؤكدات على أنّ "الدولة التركية تستهدف جبال باشور كردستان وتعتقل السياسيين في باكور وترتكب الجرائم في شمال وشرق سوريا في محاولة منها لإبادة الشعب الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد شيخو، على ضرورة تحرر الأطراف الكردية من القيود التي تحاط بها من قبل أعداء الكرد، مشدداً على ضرورة ألا تبقى تلك الأطراف أسيرة لمصالحها الحزبية والشخصية بعيداً عن مصالح الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- بعد مرور ثلاثة أعوام على الاحتلال التركي لعفرين، تحاول السلطات التركية أن تُظهر للعالم "إنجازاتها" وكيف أقنعت بعض الصحف العالمية بدخول المنطقة برفقة جنودها وسرد روايتها عن الأحداث. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- التسلط والرد بعنجهية والسباب والشتائم والألفاظ البذيئة، هي أول ما قد تجده عند ردك على مكالمة هاتفيّة أثناء مرورك بحواجز الحكومة السورية والمرتزقة الموالين لتركيا, وربما تكون صورة ما في هاتفك سبباً لزجك في السجون وتعرضك للتعذيب عشرات الأشهر. (مرفق بالصور).

- تحارب دولة الاحتلال التركية الشعب السوري بشتى الوسائل, المياه أحد أوجه تلك الحرب، إضافة إلى قطع المياه عن الحسكة، تعمل تركيا بين الحين والآخر على خفض منسوب مياه الفرات المتدفقة إلى الأراضي السورية، ومؤخرًا بات الانخفاض المخيف للمياه يهدد سد تشرين بالخروج عن الخدمة إذا استمر لأيام قادمة. (مرفق بالصور).

ANHA