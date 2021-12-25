مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-12-2021

ـ لليوم الـ82 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد ناطق قبيلة الشرابيين على استمرار المقاومة وجهوزيتهم، لمواجهة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، قائلاً "نحن كلنا جنود مستعدون للمواجهة"، مشيراً إلى تشبث أبناء شمال وشرق سوريا بأرضهم، ضد كل من يحاولون التلاعب بمصير المنطقة، في تعقيب على التصعيد العسكري الأخير في نواحي مقاطعة الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت أفين جمعة الأمم المتحدة بإصدار قرار ضد الدولة التركية لاستشهاد المعتقلين في سجونها، وقالت: إن هؤلاء المعتقلين يستشهدون بسبب التعذيب والاعتداء عليهم، وهذا أمر ضد حقوق الإنسان، وأكدت أنه لا عدالة في تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

استدعت حكومة دمشق شبان محافظة دير الزور الذين أجروا ما تسمى التسويات للخضوع لدروة عسكرية من أجل زجهم في معارك البادية، وفي هذا السياق أكد السياسي والمعارض السوري فراس قصاص، أن حكومة دمشق تريد من هذه التسويات إعادة تأهيل وتطبيع استبداد أيديولوجيتها، وكذلك لتحقيق منفعة عسكرية عبر الزج بهؤلاء في المعارك بدلاً من قواتها المنهكة. (مرفق بالصور).

يروي معتقل سابق في السجون التركية الممارسات التي تتبعها الدولة الفاشية بحق المعتقلين، واصفاً إياها بالممارسات التي تدمر بنية الإنسان وفكره وجسده. (مرفق بالصور والفيديو).

حيّا أهالي ناحية الدرباسية وبمكونيها العربي والكردي مقاومة أهالي زركان وتل تمر، ضد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، مؤكدين أن تركيا تحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية ولا يمكن أن تكون طرفاً في حل الأزمة السورية قائلين: "في الوقت الذي عقد فيه اجتماع استانا الذي تعد تركيا طرفاً فيه، تقصف المناطق من قبلها".(مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم حزب الخضر الديمقراطي بالتعاون مع لجنة الفعاليات في اتحاد المعلمين في ناحية تربه سبيه سباق للدراجات الهوائية لطلاب المرحلة الاعدادية وذلك في المدخل الغربي لناحية تربه سبيه الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال المحلل السياسي والمختص في الشأن التركي إنه يجب التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور).

المرأة

حققت النساء في شمال وشرق سوريا، خلال العام 2021، إنجازات كثيرة على مختلف الصعد؛ الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية، وكثفت التنظيمات النسائية من وتيرة نشاطاتها الهادفة إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من النساء في العالم بداعي دعمهن لنيل حقوقهن وحريتهن. (مرفق بالصور).

كردستان

أكدت عضوة الهيئة الرئاسية في المؤتمر الوطني الكردستاني نيلوفر كوج أن حملات جمع التواقيع ستتوسع في عام 2022 للمطالبة برفع حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب. (مرفق بالصور).

العالم

حذّرت مصادر وزارية لبنانية سابقة من خطورة المشهد الاقتصادي المتدهور على الواقع العام وعلى الاستقرار في البلاد، في ضوء الغليان في الشارع، والذي يتصاعد على إيقاع الاحتقان على المحاور السياسية الداخلية، مؤكدة أن الفترة الفاصلة عن موعد الاستحقاق الانتخابي النيابي(مرفق بالصور).

ANHA