مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-11-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد مجلس سوريا الديمقراطية مؤتمراً في مدينة الحسكة تحت عنوان "المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات"، الساعة 09:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-استنكر شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الرقة الهجمات التي تتعرض لها ناحية عين عيسى، معتبرين أن ما جرى دليل واضح على التواطؤ بين الدولة الروسية ودولة الاحتلال التركي، مؤكدين وقوف جميع أبناء العشائر خلف قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

-عاودت حكومة دمشق إغلاق المعابر والمنافذ المؤدية إلى مقاطعة الشهباء، ومواصلة فرض سياساتها العدائية تجاه مُهجّري عفرين، بفرض حصار خانق على الأهالي ومنع دخول المواد الأساسية. (مرفق بالصور والفيديو).

-عشق الشهيد سينور طبيعة وجبال كردستان، فأبدع في وصفها، وبيّن أن جوهر الحياة الحقيقية يكمن في جبال كردستان الرائعة، الأمرالذي جعلهم يعشقونها ليس نظرياً فحسب، بل يبذلون الدماء من أجلها، ويقول: "أي عشق يستطيع أن يجعلنا نسكب الدماء من أجله بكل حرية دون مقابل سوى عشق الثوري لجباله وشعبه ووطنه".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، إنه لا يمكن النظر إلى التحشيدات العسكرية في تخوم شنكال بعيداً عن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وعلى باشور كردستان، وأكد أنها تأتي في سياق المؤامرة التي تستهدف الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، محمد عبادي، إن تركيا نفخت النار في سوريا وليبيا وقره باغ وساعدت على الاقتتال الطائفي ونشر الحروب الأهلية في المنطقة، عبر تجنيدها لمرتزقة وإرهابيين يخوضون حروبًا بالوكالة عنها. (مرفق بالصور).

المرأة

-يدلي مؤتمر ستار لإقليم عفرين ببيان في حديقة ناحية احداث بحلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، وفي نفس السياق نظم مؤتمر ستار في حلب مظاهرة ستنطلق من أمام قاعة الاجتماعات الواقع في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود، كما ينظم مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية احتفالية في قرية المرأة، ويدلي المؤتمر ببيان في ناحية صرين جنوبي مقاطعة كوباني، كل الفعاليات الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظم مؤتمر ستار مسيرات في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، وناحيتي تل تمر والهول بالحسكة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يوجد في العالم أماكن خاصة بالنساء، وقرى خاصة بهن، حيث أن علاقات الصداقة والرفاقية فيها مختلفة جداً ومميزة. فيا ترى ألا تعتبر حياة هؤلاء النساء مصدر إلهام لتغيير مفهومي الذكورة والأنوثة؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-أكّدت القيادية في وحدات حماية المرأة استيرك كوباني بأنّ القوى السلطوية والمحتلّة تحاول السيطرة على المجتمع من خلال السيطرة على المرأة، فالمرأة في شمال وشرق سوريا كانت قادرة على مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية من خلال انضمامها إلى كافّة الميادين، وتنظيم ذاتها ضمن المؤسّسات. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الإدارية في لجنة التدريب بمؤتمر ستار في ناحية الدرباسية أن العنف ضد المرأة يزداد طردًا مع زيادة وعي المرأة بحقوقها، ودعت النساء إلى الوقوف أمام هذه الظاهرة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أوضح فارس شمو أن المجتمع الإيزيدي يواجه خطر إبادة جديدة، وطالب الإيزيديين والمجلس الإيزيدي في أوربا بالخروج ضد هذه المؤامرة وحماية المجتمع الإيزيدي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA