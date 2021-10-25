مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-10-2021

-تقام اليوم فعاليات استذكار الشهيدة بيريتان في كل من عامودا ومدينة قامشلو، وكركي لكي وناحية تربه سبية وناحية جل آغا، وناحية درباسية، ومدينة الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتوافد اليوم علماء الدين المسلمين والمسيحيين والايزيدين إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي. (مرفق بالصور والفيديو).

-تكرم هيئة الصحة في إقليم الجزيرة عدد من مريضات سرطان الثدي في صالة البرج بمدينة قامشلو، الساعة 11:00 ( مرفق بالصور والفيديو).

ـ يعقد اليوم مؤتمر السائقين لشمال وشرق سوريا في قاعة سردم بحي مشيرفة في مدينة الحسكة الساعة 09:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي الحسكة الشهيدة ابراهيم احمد حمود من قوى الأمن الداخلي, وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية الساعة 15:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يفتتح اليوم مركز "هلات" لتأهيل ورعاية أطفال داعش, في مدينة الحسكة الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يفتتح اليوم المعهد الصحي في مدينة الحسكة من قبل إدارة المعهد الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-قال الرئيس المشترك لمجلس حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، أوصمان خلف، إن تركيا تمارس حربًا خاصة ضد المنطقة بعد فشلها في الحرب العسكرية، وحضّ الأهالي على التصدي لمساعي تركيا لتفكيك المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر أهالي ناحية تل تمر في شمال شرق سوريا تهديدات الاحتلال التركي محاولة لإفراغ المنطقة من سكانها، وتهجيرهم، مؤكدين استعداهم لحل السلاح ومجابهة أي هجوم تركي جديد على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تشير التطورات التي تعيشها مناطق شمال وشرق سوريا إلى أن الصمت الروسي والأمريكي والسوري والدولي يعطي الضوء الأخضر للاحتلال التركي بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعب المنطقة، وذلك بعد أيام من تصعيد الطيران المسيّر التركي تنفيذ الهجمات ضد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

على مدار 3 سنوات ونيف من الاحتلال التركي لعفرين، هبط معدل إنتاج الزيتون إلى أدنى المستويات بعد قطع وحرق آلاف الأشجار من قبل المرتزقة كنهج تخريبي واستفزازي اعتنقوه بحق أهالي عفرين حيث يعتبر الزيتون مصدر دخل أساسي لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار أهالي مدينة الحسكة، إلى أن الصمت الدولي المستمر حيال هجمات الاحتلال التركي واستخدمه للأسلحة الكيماوية ضد مناطق الدفاع المشروع، هو دليل وإثبات على تأييده لهذه الهجمات، مناشدين الكرد في العالم بأسره بتوحيد صفهم، ورفع وتيرة النضال للتصدي لما يتعرضون له من إبادة جماعية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

حذر كل من الباحثين الأمريكيين، مايكل روبن ونيكولاس هيراس، من خطورة أي هجمات تركية جديدة على شمال وشرق سوريا، واعتبراها تحمل "نتائج كارثية على عملية محاربة الإرهاب"، وأكدا بأن "أردوغان يشتت انتباه الأتراك عن سوء الأوضاع الداخلية وسرقة مليارات الدولارات".(مرفق بالصور).

كردستان

قال فنانون إن الدولة التركية تهاجم الشعب الكردي بمساندة من القوى الدولية، وذكروا أنه يجب ألّا يلتزم الشعب الكردي، مثقفين وسياسيين وكتاباً، الصمت أمام هجمات الإبادة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت الإدارية في مركز الجنولوجيا في مدينة كوباني، دنيز فرات أن الشهيدة بيريتان سطّرت أروع الملاحم والبطولات في سبيل نيل الحرية، وأصبحت نبراساً وجسراً للنضال والمقاومة ضد الأعداء والخونة. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-متابعة فعاليات مهرجان الشهيد ماوا الرياضي في يومه الأخير بمدينة قامشلو وذلك في ملعب شهداء 12 اذار الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

وفّر الجسر الأخير الذي أنشأته بلدية الشعب في مدينة الحسكة، شمال شرق سوريا، العناء والمشقة على أهالي المدينة، واختصر مسافة الوصول من الأحياء الجنوبية إلى الشمالية وبالعكس، بعد الأزمة المرورية التي كان يشهدها جسر البيروتي وسط المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA