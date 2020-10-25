مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

تقيم إدارة المرأة بالرقة مهرجان المرأة الفراتية الأول تحت شعار "بألوان مكوناتنا...يزدهر تراثنا" وذلك في تمام الساعة 10.00 في ملعب الرقة البلدي.(مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر أهالي مقاطعة قامشلو الشهيدة بيريتان، في الذكرى الـ 36 للعملية الفدائية التي نفذتها، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو). (مرفق بالفيديو والصور).

عبّر الرئيس المشترك للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة فرع الحسكة، فاروق طوزو عن مساندة الإيزيديين في سوريا للإيزيديين في شنكال واعتبر الاتفاق الموقع بين هولير وبغداد بخصوص شنكال منافياً لتضحيات أبناء المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

عبّر أعضاء اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة عن رفضهم لطلب المجلس الوطني الكردي ENKS بإلغاء التدريس باللغة الكردية، وقالوا:" الهدف من طلب ENKS هو تخريب أسس الوحدة الكردية".(مرفق بالفيديو والصور).

العالم

شهد الأسبوع الماضي تراجع للاحتلال التركي في سوريا حيث بدأ بتفكيك نقاطه المحاصرة من قبل قوات الحكومة السورية وذلك بعد تهديد ووعيد، فيما تعهدت كل من مصر واليونان وقبرص بمواجهة الاستفزازات التركية، في حين انتقلت الأزمة اللبنانية من عقدة التكليف إلى التأليف.

المرأة

رفضت الخنوع والذل والاستسلام، وبصرخة "لا للخيانة" نفّذت عملية كشفت من خلالها الوجه الحقيقي للخونة، ودوّنت بذلك تاريخ المرأة المقاومة في وجه الخيانة والأعداء.. إنها الفدائية بيريتان.

السياسة

منذ احتلال تركيا مناطقا سورية، تعمل دولة الاحتلال على تتريك المناطق المحتلة من خلال نشر اللغة التركية وتغيير ديمغرافية المنطقة، وكانت آخر خطوة افتتاح معاهد لتعليم التركية في مدينة كري سبي/تل أبيض دليلا صارخا على سياسات التتريك.

المجتمع والحياة

انقسمت الأسر السورية القاطنة في مخيم الهول حول قرار الإدارة الذاتية بخروج الأسر من المخيم، فقسم منها يرغب بالخروج في حين أن القسم الأكبر غير راغب لظروف خاصة به، بينما أكدت إدارة المخيم أن الخدمات المقدمة للأسر ستبقى على حالها دون تغيير. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA