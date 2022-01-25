مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25-1-2022

- تنظم حركة الشبيبة الثورية في ناحية جل آغا خيمة اعتصام للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان وإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "لائحة الإرهاب" وسيدلي خلالها مجلس ناحية جل آغا ببيان إلى الرأي العام، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس الطبقة لحزب سوريا المستقبل مؤتمره السنوي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

فيما يغفل المجتمع الدولي عن وحشية الاحتلال التركي في الحرب التي يخوضها ضد مقاطعة كوباني وشمال وشرق سوريا، تسعى تركيا إلى ضرب رمز المقاومة العالمية في رسائل واضحة؛ انتقاماً لمرتزقة داعش. (مرفق بالصور).

سياسة

أكد الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور مصطفى صلاح، أن انعكاسات هجوم خلايا داعش ستؤثر بصورة كبيرة على فكرة انتشار داعش من جديد في المناطق السورية، موضحاً أن داعش يحاول إعادة بسط نفوذه من جديد. (مرفق بالصور).

إن ما تسمى "التسويات" التي تجريها حكومة دمشق في مناطق متعددة ما هي إلا مؤامرة لإعادة سطوتها على البلاد وتصفية معارضيها وكسب الوقت للترويج لنفسها سياسياً أمام المجتمع الدولي، وفي هذا السياق حذر العضو المؤسس في التجمع الوطني السوري في الجنوب ياسين البلخي منها وقال بأنها "لعبة خطرة جداً".(مرفق بالصور).

ذكّر حمدان العبد بسوابق الدولة التركية لإفلات المرتزقة عندما قصفت مخيم عين عيسى، ووصف تصريحات حكومة دمشق عن قوات سوريا الديمقراطية بالمخزية، ودعا دمشق لعدم نسيان الجرائم في سجني صيدنايا وتدمر. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

في الـ 20 من شهر كانون الثاني، تم تنفيذ هجوم مخطط ومنظم على سجن الصناعة في الحسكة، حيث يحتجز 5 آلاف عنصر من داعش. بالنظر إلى كيفية تنفيذ الهجوم، وفي حال نجح الهجوم، كانت مناطق شمال وشرق سوريا ستشهد فترة عصيبة ومريرة، وكانت ستبدأ مرحلة خطيرة في الشرق الأوسط والعالم أيضاً. في حال لو تم تهريب وإخراج 5 آلاف مرتزق متطرف، فمن المحتمل أن يحدث هجوم ثان على الرقة.

كردستان

بيّن أشقاء المعتقلين والشهداء أن هدف دولة الاحتلال التركي من اعتقال المناضلين وتعذيبهم هو إطفاء شعلة الحرية، وأكدوا على دعمهم ومساندتهم لمقاومة السجون. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الرئيسة المشتركة لمؤسسة المجتمع المدني لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية, سعاد حسن أن حزب العمال الكردستاني ليس إرهابياً بل حارب الإرهابيين في المنطقة، وأن المطالبة بإزالة اسمه من "قوائم الإرهاب" واجب على الجميع. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يعيش ذوو الاحتياجات الخاصة في غزة، معاناة مضاعفة إثر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من 15 عاماً، إلى جانب إهمال الحكومة في غزة لاحتياجاتهم، الأمر الذي يفاقم من صعوبة الحياة لعشرات الآلاف منهم. (مرفق بالصور والفيديو).

هطلت الثلوج في الشهر الحالي في بعض مناطق شمال وشرق سوريا. وبين المزارعون أن هذا العام خيرٌ عليهم. كما أكد مهندسٌ زراعي، أن هطول الثلج يعادل 10 أضعاف هطول الأمطار. وحتى الآن بلغت سماكة الثلج على الأرض 100 مم وقال:" إن هذه الثلوج ستؤثر إيجابياً على اقتصاد المنطقة بنسبة 75%."(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA