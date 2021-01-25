مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 25- 1- 2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

-ينظّم مجلس سوريا الديمقراطية بحلب، تحت شعار "عفرين المقاومة...صامدة باقية والمحتلون راحلون" ندوة حواريّة، بخصوص ذكرى احتلال عفرين، في صالة عفرين الواقعة بمنطقة شقيف، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- تخرج أهالي نواحي ومدن مقاطعة قامشلو في تظاهرات، تنديداً بممارسات الفاشية التركية وتهديداتها الأخيرة بشنّ هجمات على شنكال وديرك، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في شمال وشرق سوريا، زيدان العاصي، أنهم لا يستبعدون عدوانًا تركيًّا على المنطقة، ولفت إلى أن أي هجوم يعني حربًا جديدة لا نهاية لها، وستكون حربًا مفتوحة على كامل الحدود من ديرك وصولًا إلى عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- طالب عدد من الشّخصيات الكرديّة بناحية تل تمر، المجلس الوطني الكردي باحترام مبادئ الثورة ومكتسباتها التي تحقّقت بدماء الشّهداء، والابتعاد عن الائتلاف والدولة التركية الذين يرتكبون الجرائم بحق الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- يدلي مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام استنكاراً لاغتيال الإداريتين في مجلس تل الشاير، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- نددت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، بالصمت الدولي إزاء ما تتعرض له ناحية عين عيسى من هجمات تركية، ولفتت إلى أن القصف شلّ حركة السكان في الناحية وريفها، وأثّر في الموارد المعيشية الضرورية لمتطلباتهم اليومية. (مرفق بالصور والفيديو).

- لفت مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة إلى أن الاستهداف الممنهج للمرأة هدفه تعميق الاستبداد وإفشال الدور الذي تلعبه، وقال "إن استهداف القوة الظلامية لإدارياتنا إنما يثبت لنا أننا في المسار الصحيح".(مرفق بالصور والفيديو).

- بينت المشاركات في الندوة الرقمية التي نظمت من قبل مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا أنهن كنساء شرق أوسطيات بحاجة إلى تشكيل جبهة نسوية تحمي مصالح المرأة، وتدعم وتساند مشاركة المرأة في المجال السياسي. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- مقاومة كوباني مستمرة... عنوان تصدّر وسائل الإعلام المحلية والعالمية، واتجهت أنظار العالم إلى مقاومة انتشر صداها في العالم، وكانت الأولى من نوعها لأبناء مدينة كردية صغيرة ضد مرتزقة داعش، ملف يختصر العوامل التي أدت إلى انتصار مقاومة كوباني على لسان شهود ظلوا في المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تتعرّض النساء الإيزيديات أمام مرأى ومسمع العالم لجرائم مشينة في عفرين يتجاوز فيها الاحتلال التركي ومرتزقته فظاعة ما ارتكبه مرتزقة داعش في شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

- تعدّ إعادة افتتاح معبر الصالحية بين مناطق الإدارة الذاتية والحكومة السورية شمال مدينة دير الزور خطوة مهمة في ضبط الأمن والحد من دخول الخلايا النائمة، إلى جانب قطع الطريق أمام تهريب المواد إلى خارج مناطق الإدارة الذاتية وتوفير الجهد والوقت على المواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

- هناك غرف للحرب الخاصة يديرها أجهزة الأمن السوري والتركي على الإنترنت والقنوات التلفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل بشكل احترافي على مدار الساعة لقصف عقول الناس البسطاء وعامة الشعب في دير الزور لخدمة مصالحهم والتحريض ضد الإدارة الذاتية التي تشكلت منهم. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- نوه أهالي مدينة الحسكة إلى أن الهدف من الجرائم التركية ومجازر خلايا داعش هو النيل من إرادة شعوب المنطقة، وضرب أمنها واستقرارها، مطالبين " الضامن" الروسي وأمريكا بوضع حد لجرائم الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA