مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24 – 11 – 2022

يدلي مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV DEM) ببيان الى الرأي العام حول الهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا و حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في حديقة القراءة في مدينة قامشلو ، في تمام الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

رد أهالي عدد من مناطق شمال وشرق سوريا على تصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطقهم، بالتأكيد على تشبثهم بأرضهم وتكاتفهم في المقاومة لمجابهة دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر ساسة وشيوخ عشائر جرائم الحرب التركية في شمال وشرق سوريا، وأكدوا أنهم سيقاومون مع قسد ضد كافة الهجمات(مرفق بالصور والفيديو)

أكد الرئيس المشترك لحزب السلام الديمقراطي، طلال محمد، أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، جاءت للتغطية على استخدامها الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا في باشور (جنوب كردستان)(مرفق بالصور والفيديو).

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تشهد كلّ من تركيا وباكور كردستان مجازر يوميّة بحقّ المرأة، وضدّ هذه الإبادة؛ تواصل المرأة نضالها في الشوارع والبرلمان والمعامل والمنازل وفي جميع الساحات والميادين(مرفق بالصور).

ANHA