مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعمل الاحتلال التركي على نشر حالة من القلق وعدم الاستقرار بين أهالي القرى الحدودية في ناحية الدرباسية، ويمنع المزارعين من العمل في أراضيهم الزراعية المحاذية للحدود، فيما يؤكد الأهالي على الصمود والمقاومة حتى تحرير كافة المناطق. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، إن تركيا تقسم الأراضي السورية وتحتلها وسط صمت من حكومة دمشق، وأشاروا إلى أن تركيا تعمل على توسيع نفوذها في المنطقة وإعادة تاريخ العثمانيين. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مثقفو الدرباسية أهمية التلاحم الاجتماعي بين المكونات في سد الثغرات أمام الفتن، واستباب الأمن والاستقرار وتشكيل قاعدة جماهرية لحماية مكتسبات المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أشار سياسيون سوريون إلى أن الاستبداد هو من أوصل سوريا إلى وضعها الحالي، منوهين أن الفتن التي تثار هدفها ضرب النسيج الشعبي في المنطقة، مؤكدين أن الوحدة والالتفاف حول الإدارة الذاتية ستنقذ الشعب من المؤامرات. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-رأى مراقبون أن ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية تكتلٌ قوي ومهم في مواجهة الأطماع التركية وتشكل رعبًا للمحور الذي يتشكل من تركيا وقطر وإيران. (مرفق بالصور).

-تشير الكثير من التقارير الدولية إلى أن داعش استطاع العودة مجدداً بدعم تركي وإيراني، مستغلين تراجع الدور الدولي وحالة الارتباك التي خلفها وباء كورونا عالمياً على مدار الأشهر القليلة الماضية، وسط تحذيرات من دوائر الأمن والاستخبارات في العديد من الدول الغربية. (مرفق بالصور).

كردستان

-أشار مثقفون وفنانون إلى أن حفر الخنادق واستقدام التعزيزات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني على الحدود مع روج آفا يثير التساؤلات، وأن على الحزب الرد على تساؤلاتهم، منوهين أن لتركيا يد في ذلك، ومؤكدين أن هذه المرحلة هي مرحلة الوحدة وليس حفر الخنادق، مشددين على ضرورة الوحدة للتصدي للعدو. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تواصل اليوم فعاليات عروض مهرجان ليلون السينمائي الدولي على خشبة المسرح الذي يقام في مخيمي برخدان وسردم. (مرفق بالصور والفيديو).

-عبر المخرجون السينمائيون العالميون والكردستانيون المشاركون بأفلامهم في مهرجان ليلون الدولي عبر رسائل أرسلوها للمهرجان عن امتنانهم للقائمين على المهرجان، وتمنوا أن يكون هذا المهرجان صدى لصوت أهالي عفرين، وأعلنوا تضامنهم مع شعب عفرين وحيوا مقاومتهم متمنين بأن يعودوا إلى ديارهم بأقرب وقت. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تهدف مدرسة الجراح الكروية، في ناحية تربه سبيه، لنشر الثقافة الرياضية بين الأجيال، فيما يقول الحارس السابق لنادي الجهاد والمنتخب السوري، إن أحلامهم في تطوير الرياضة تتحقق. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشهد معظم المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق أزمة في نقص المشتقات النفطية والمحروقات، ويزيد، الفساد المنتشر، الطين بلة ويساهم في تعكير عيشة المواطن الحاصل على نتيجة الخاسر من هذه المعادلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA