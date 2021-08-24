مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24 -8-2021

-ينظم مؤتمر ستار وقفة احتجاجية بالقرب من قاعدة روسية غرب مدينة كوباني احتجاجا على استهداف المسيرات التركية مواقعا في مناطق من شمال وشرق سوريا، وذلك في الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي منبج جثمان الشهيد محمود الواوي عضو قوة الأمن الداخلي، الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

-حذّر جوزيف لحدو من عودة نشاط مرتزقة داعش بالتوازي مع تصاعد الهجمات التركية المنطقة والتي دخلت مرحلة جديدة، وطالب المجتمع الدولي بوقف الهجمات التركية المنطقة في حال وجود رغبة حقيقة لديها في استئصال الإرهاب. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا الرئيس المشترك لمجلس تل تمر جوان ملا أيوب الأهالي لعدم تصديق الإشاعات التي تروج لها دولة الاحتلال التركي والمرتزقة، لافتاً أن تركيا تلجأ إلى أساليب الحرب الخاصة لإفراغ المنطقة من سكانها. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، قدرة قوات سوريا الديمقراطية على التصدي للمخططات الاستعمارية التي تستهدف المنطقة، ولكنه حث القوى الدولية الفاعلة في سوريا على أداء دورها في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-بدأت تركيا احتلالها للأراضي السورية من مدينة جرابلس التي كانت ممرًا لعبور الإرهابيين الأجانب إلى سوريا في24 آب 2016، واحتلت فيما بعد مدنًا أخرى وتسعى إلى احتلال المزيد. فكيف استغلت أنقرة الموقف الدولي والسوريين ومن بينهم بعض الكرد الذين تحولوا إلى مرتزقة، مطية لتحقيق مصالحها وكيف يمكن إيقافها عند حدها؟(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح عضو مجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بأن الدولة التركية تسعى من خلال هجماتها على شمال وشرق سوريا لاحتلالها قبل مئوية اتفاقية لوزان، وناشد شعوب المنطقة بالوقوف أمام هجمات الاحتلال التركي وحماية مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الشيخ محمد تركي السوعان استعداد جميع عشائر المنطقة ومكوناتها من العرب والكرد والسريان للدفاع عن المنطقة ضد الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي والمرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-وجهت نساء مدينة قامشلو رسالة إلى مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، وقلن: " نحن واثقات من إرادتكم ومقاومتكم في وجه الاحتلال التركي، سنقاوم إلى جانب أبنائنا".(مرفق بالصور والفيديو).

-خيم الظلام مجدداً على مصير المرأة الأفغانية بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، وعلى الرغم من تعهدها بتغيير ذهنيتها تجاه المرأة؛ إلا أنه لا آمال تلوح في الأفق بحسب متابعات للوضع، اللواتي رأين أن الكفاح الدؤوب للمرأة الأفغانية هو سبيل الخلاص وصون الحقوق. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA