مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو ببيان للراي العام، استنكاراً لقيام مرتزقة الاحتلال التركي بهدم وجرف مزار الشهداء في مدينه سري كانيه المحتلة وبناء مقرات للمرتزقة عليها ، وفي نفس السياق يصدر مؤتمر ستار ببيانات في كل من قامشلو وعامودا وتل براك. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح بشير ملا نواف أن القضية الكردية ليست قضية حزب أو عشيرة أو قضية جزء معين بل هي قضية أخلاقية ووجدانية، قضية تتعلق بوجود الشعب الكردي ومستقبله، والسبيل الوحيد لنيل الشعب الكردي حقوقه هو الوحدة الوطنية، وكل من يعرقل ذلك لا يمكن قبوله ضمن هذا المجتمع الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-فجّر إعلان حزب العدالة والتنمية الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لمناهضة الاعتداءات ضد المرأة وحمايتها من العنف المنزلي، موجةً من الاحتجاجات من قبل النساء، وسط مواصلة تركيا لسياساتها القمعية، وذلك من خلال مظاهرات مُنددة بإلغائها، واعتقال الناشطات والصحفيات، فما غاية تركيا من إلغاء هذه الاتفاقية؟ (مرفق بالصور).

حوار

-قال الكاتب والصحفي المصري فتحي محمود الذي دعا إلى "حملة دولية" للإفراج عن أوجلان، إن الهدف منها هو إعادة تعريف الرأي العام بالقضية الكردية، والتحول الذي أحدثه أوجلان بطرح مفهوم الأمة الديمقراطية، مؤكدًا أن السلام لن يعم الشرق الأوسط إلا بالإفراج عن أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-بحثت كثيراً عن إمكانية نجاح ما تسمى اللجنة الدستورية السورية ولو بنسبة ضئيلة أو حتى عما يمكن أن تجلبه للشعب السوري، وعندها تذكرت المثل الشامي الذي يقول "الي يجرب المجرب عقله مخرب"، كما تذكرت الحكمة الشعبية التي تقول "الحمار يقع في الحفرة مرة واحده".

المجتمع والحياة

-انتشار فيروس كورونا في منطقة ما يعد مصيبة، لكن عندما ينتشر الفيروس في منطقة تخلو من كادر طبّي ومشافي فهو مصيبة كبرى.

-قال الرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبلديات في شمال وشرق سوريا، أن السبب الرئيس لأزمة مياه الشرب في مدينة الحسكة هي الدولة التركية، التي تقطع المياه عن الأهالي بشكل مفتعل بعيدًا عن الأخلاق، وقال: نعوّل بشكل رسمي على الأمم المتحدة ودول التحالف الدولي على أن يضعوا حدًّا لهذا العمل الإجرامي بحق المدنيين. (مرفق بالصور والفيديو).

أثر تطبيق قانون العقوبات الأمريكي "قيصر" على سوريا تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق، ما يزيد من صعوبة الوضع المعيشي في البلاد التي تعاني الحرب منذ أكثر من 9 سنوات. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA