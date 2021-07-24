مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-7-2021

تغذي لجنة الاقتصاد والطاقة التابعة لمجلس دير الزور المدني محطة المياه والجمعيات الزراعية في ريف دير الزور الغربي بالكهرباء على مدار الـ 24 ساعة، لتوفير المياه وزيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج الزراعي. (بالصور والفيديو).

سياسة

اعتبر سليمان جعفر أن زيارة وزير الداخلية التركي إلى عفرين جزء من مخطط مرسوم لاقتطاع أراضي سوريا وضمها لتركيا، وقال "على العالم أن يعي خطورة تركيا جيدًا، والصمت تجاه ممارستها سيجلب البلاء". (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

شهدت ناحية تربه سبيه خلال هذا العام إقبال الفلاحين على زراعة السمسم، وكذلك توسعًا في المحاصيل الزيتية مثل القطن والذرة. (بالصور والفيديو).

ثقافة وفن

تعزف على أوتار غيتارها وتسرح إلى حيث تربو شجرة زيتون معمرة على قمة جبل في عفرين، تتكئ إليها لتتدفق ألحانها حباً بالموطن بعدما أزالت عنه في خيالها غمامة الاحتلال، إذ تحلم الشابة لافا مصطفى باستكمال حلمها في الموسيقى بقامشلو ضمن مجموعة للتدريب على الآلات الموسيقية. (بالصور والفيديو).