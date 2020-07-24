مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ يُعقد كونفرانس المرأة الشابة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في بلدة رميلان التابعة لناحية كركي لكي. الساعة الـ 08.00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يُشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد شورشفان قامشلو، إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة الـ 18.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-يستمر الكرد في المطالبة بحقوقهم المشروعة بالعيش في وطنهم الأم كردستان، وأن تكون واحدة غير مجزئة، وذلك على الرغم من إجهاض الحلم إثر معاهدة لوزان التي وضعت الكرد تحت سيطرة تركيا وإيران والعراق وسوريا، فما هي أبعاد هذه الاتفاقية وإلى ماذا تسعى تركيا الآن. (مرفق بالصور).

حوار

-قال عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر الغزالي إن حكومة الوفاق غير شرعية لأنها جلبت الاحتلال التركي والمرتزقة للسيطرة على موارد الطاقة وتهديد الدول العربية وأبرزها مصر. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت نائبة رئيس مكتب التنظيم (فرع الجزيرة) لحزب سوريا المستقبل إن هجمات الاحتلال التركي جاءت لتقليص دور النساء في الثورة التي بدأت بتقدّم وطليعة المرأة، وأكدت بأنهن سيواصلن تعزيز توعية المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أطلقت إدارة مُخيم سردم في مقاطعة الشهباء مشروعًا للمونة الشتوية بمشاركة 30 امرأة لدعم اقتصاد نساء عفرين المُهجرات قسرًا واقتصاد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-"لم أتخيل يومًا أن يحتلوا مدينتي، ولا أتوقع أن أرى كتاباتي عندما أعود، ولن أبقى بلا إرادة ولن أقطع أملي"، الكاتبة أناهيتا تعود لتتمسك بقلمها وتكتب عن المُهجّرين وعن مدينتها المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قدمت إدارة ناحية مركدة مشروعًا لبناء السدود طويلة الأمد في المنطقة، بغية إنعاش المنطقة اقتصاديًّا، ولتوفير فرص عمل لأكثر من 12 ألف أسرة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA