مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24- 5- 2022

تستمر عملية الاحصاء السكانية في النواحي الشمالية الغربية لمقاطعة الحسكة "الدرباسية، زركان، تل تمر". (مرفق بالصور والفيديو).

قال قائدٌ ميداني في قوات سوريا الديمقراطية إن الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له؛ يحشدون قواتهم بالقرب من بلدة عين عيسى بالتزامن مع هجمات وحشية تستهدف الناحية. (مرفق بالصور والفيديو).

يوماً بعد يوم يُكشف النقاب عن نوايا تركيا الاستعماريّة في الشرق الأوسط عامة وفي سوريا وكردستان خاصة، وكانت آخر فصول الاحتلال ضمن المناطق المحتلة هي سلخ المناطق التي تحتلها عن باقي المناطق السوريّة، وذلك عبر بناء جدار عازل وحفر خنادق، ابتداءً من ريف الحسكة وصولاً إلى قرى عفرين المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الناطقة باسم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة الرقة، أن مسؤولية الدفاع عن شمال وشرق سوريا وباشور ضد هجمات الاحتلال التركي تقع على عاتق الجميع، مؤكدة أن الهدف من هذه الهجمات هو احتلال المنطقة لتنفيذ مشروعها المتمثل بالعثمانية الجديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح وجهاء عشيرتي الشمّر والولدة الناصر أنّ دولة الاحتلال التركي لن يتمكن من كسر تلاحم شعوب المنطقة وقالوا: "لجميع المكونات في المنطقة عشيرةً واحدة وهي الأمة الديمقراطية". (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

لم يستبعد حكمت حبيب أن يكون هناك صفقات دولية لإعادة تكرار سيناريو لواء اسكندرون في المناطق التي احتلتها تركيا في سوريا، وقال تركيا تعمل لأن يكون هناك قنبلة موقوتة في شمال وشرق سوريا من خلال التغيير الديمغرافي الخطير الذي هو فتيل قد ينفجر بأي لحظة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

كانت محاولات القائد أوجلان في سبيل السلام والحل تقابل مخطط الدولة التركية بالتصفية والتفكك من خلال العزلة. واتّخذت حركة التحرر الكردستانية عام 2004 قراراً جديداً.

العالم

على الرغم من أنّ فوز المعارضين للسلطة الحاكمة في لبنان، كان يجب أن ينعكس استقراراً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلّا أنّ ما حصل هو العكس. وصحيح أنّ الدولار يتحرك صعوداً منذ ما قبل الانتخابات، إنما سجّل ارتفاعاً منذ الجمعة متجاوزاً 30 ألف ليرة لبنانية للدولار. فهل دخل لبنان في المجهول نتيجة الضبابية السياسية، أم أنّ هناك أسباباً أخرى؟

ANHA