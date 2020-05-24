مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يحتفل المسلمون في العالم بعيد الفطر، بعد صيام شهر رمضان المبارك وفي شمال وشرق سوريا تقام طقوس العيد بزيارة أضرحة الشهداء وتهنئة العائلات بالمناسبة(مرفق بالصور والفيديو).

-هجومان كان لهما تأثيراً سلبياً على الشعب الآشوري في ريف تل تمر، نتيجة لتكرار نفس الممارسات والمجازر، ماذا قدمت قواتهم العسكرية، وكيف ينظرون لهجوم الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

-في الوقت الذي يتحضر فيه العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر، يتعرض مُهجّرو عفرين للانتهاكات والقتل وحرق محاصيلهم من قبل الاحتلال التركي، وعليه يناشدون المنظمات الإنسانية والعالم لإيقاف تلك الجرائم بحقهم، ويدعون القوى الكردية إلى الإسراع في توحيد الصف وإنهاء الاحتلال التركي لعفرين(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-مع تفشي وباء كورونا، حاولت عدة جهات معادية للإدارة الذاتية فتح جبهات ضدها لنشر الفيروس في مناطقها، فيما تخاذلت منظمة الصحة العالمية في مدها بالمساعدات الطبية والمستلزمات، فكيف ساهمت وساعدت إجراءات وتدابير الإدارة الذاتية المتواضعة في منع انتشار الفيروس في مناطقها، والتي تخلو تماماً من أي إصابة بعد تماثل الحالتين الوحيدتين للشفاء؟(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-شهد الأسبوع الماضي حرب بيانات بين رجل الأعمال السوري رامي مخلوف والسلطات السورية، ما أدى إلى اتساع دائرة القلق في دمشق, فيما تصاعدت الضغوط الشعبية والسياسية على الغنوشي في تونس, في حين ازدادت حدة الصراع في ليبيا، فبعد أن حققت حكومة الوفاق تقدماً عسكرياً توعد الجيش الليبي بساعات مؤلمة لمرتزقة أردوغان(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أوضحت مديرية المياه في الحسكة أن عدم سماح الاحتلال التركي بتشغيل سوى 3 مضخات من أصل 8 مضخات، و 17 بئر من أصل 30بئراً هو سبب نقص المياه التي يشتكي منها أهالي المدينة، وبقاء مئات المنازل بدون مياه(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA