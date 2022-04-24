مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-4-2022

يستذكر المجلس الاجتماعي الأرمني في شمال وشرق سوريا، شهداء الأرمن الذين استشهدوا في الإبادة الجماعية للأرمن، تحت شعار "لم ننسى الإبادة الأرمنية ولن ننسى"، وذلك في قاعة سردم الثقافية بمدينة الحسكة، الساعة 12.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل السريان الارثوذكس في عموم الكنائس والكاتدرائيات الارثوذكسية بمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بمناسبة عيد القيامة حسب التقويم الشرقي، بتمام الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي كركي لكي واجب العزاء لذوي الشهيد فداي كوباني الذي استشهد في الهجوم التركي على مناطق الدفاع المشروع وذلك في تمام الساعة 10:00 في قرية كوز التابعة لناحية تل كوجر. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع اهالي ناحيتي تربه سبيه وجل اغا جثمان الشهيد ماجد نواف عبدالله عضو قوى الامن الداخلي الذي استشهد خلال تأديته لواجبه، الى مزار الشهيد دلشير بقرية دكري الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي شمال وشرق سوريا أن إرادة الشعب الكردي والكريلا لن تنكسر، مهما انتهجت دولة الاحتلال التركي من أساليب الإبادة، مطالبين الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن سياساته التي تخدم الدولة التركية الفاشية والعودة إلى الصف الكردستاني للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء في أجزاء كردستان الأربعة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد إيزيديون من إقليم الجزيرة أن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع وشنكال وشمال وشرق سوريا هي هجمات مترابطة مع بعضها البعض، داعين إلى مواجهة شامل لهذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى مراقبون أنه من المرجح أن تبدأ روسيا بنشر مجموعات تابعة لها من سوريا للقتال في أوكرانيا مع استعداد موسكو للمرحلة التالية من تحركها العسكري في أوكرانيا، فيما أثار هجوم الاحتلال التركي على جنوب كردستان غضباً واستنكاراً في الأوساط الرسمية والشعبية في العراق.

يرى الأرمن في شمال وشمال وشرق سوريا في مشروع الأمة الديمقراطية خلاصاً للشعوب المضطهدة، وسبيلاً لإحياء الثقافات المتنوعة المندثرة بفعل سياسات الإبادة التي تمارس ضدها، مؤكدين أن الدولة التركية هي امتداد لسياسة الإبادة التي بدأت مع الإمبراطورية العثمانية. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر الفنان الكردي جومرد قهرمان أن الحرب الدائرة في جبال كردستان تهدد الوجود الكردي، داعياً البيشمركة الأحرار والشعب الكردي في جنوب كردستان للتحرك سريعاً والتصدي للخيانة، وحذر من أن التزام الصمت سيكلف الكرد ثمناً باهظاً. (مرفق بالصور والفيديو).

لفت مواطنون إلى أن تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان يمثل أفضل حلّ لمنع تكرار المجازر بحق المكونات والقوميات، وكفيلة للعيش بسلام وتآخٍ. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

تشن دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني هجمات على جنوب كردستان بعد زيارة أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى تركيا، وفي هذا السياق أكد الدكتور العراقي وائل البياتي أن إيمان الشعوب في سوريا والعراق بوحدة مصيرهم، يعتبر الأساس في مواجهة هذه الهجمات.

تقرير

تحارب دولة الاحتلال التركي شعوب المنطقة بشتى الطرق، فتارة تبيدهم بطائراتها ومدافعها وتارة تحرق حضاراتهم بسلب ونهب قطعها الأثرية التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ.

العالم

لم تطوَ بعدُ سجلات المعركة بين المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، وطبقة سياسية تتعارض مصالحها مع تقدم التحقيقات لكشف المجرم أو المجرمين المتسببين بأكبر ضربة للبنان في عصره الحديث. فتلك الطبقة لم تتوانَ للحظة منذ مباشرة بيطار مهامه، عن كف يده وتعطيل صلاحياته. ويظهر في مسار سياسات الطرف الخصم، تعيين محقق إضافي، لا هدف من وراء تعيينه إلا تقييد حركة القاضي بيطار، وخنق إجراءاته.

ANHA