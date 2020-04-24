مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-استذكر المواطن الأرمني "كاربيت مانوك" من أهالي مدينة قامشلو الذكرى السنوية الـ 105 لسلسلة مجازر سيفو التي ارتكبت بحق الأرمن والسريان والآشوريين على يد الدولة العثمانية، مؤكداً أن تركيا وريثة السلطنة العثمانية تحاول مراراً وتكراراً إفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي يمثل قيم الشعوب وحقيقة وحدة مصيرها في العيش المشترك والسلام. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-في الوقت الذي يحيي فيه الأرمن والسريان الآشور الكلدان، الذكرى الـ 105 للمجازر التي ارتكبتها الدولة التركية بحقهم، ما زالت هذه الجرائم مستمرة بحق بقية الشعوب بمساعدة من أوروبا التي تمكّن تركيا من استضافة داعش لإبادة شعوب المنطقة. (مرفق بالصور).

سياسة

-دعا السياسي وليد دينكلي أهالي باشور كردستان إلى الانتفاض ضد مخططات الاحتلال التركي، معبراً عن أسفه تجاه سياسة حكومة إقليم باشور كردستان التي لا تخدم سوى أعداء الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح فرهاد مردي أن الاحتلال التركي لا يستهدف حزباً واحداً بل يستهدف الشعب الكردي والحركة الكردية في شخص حركة التحرر الكردستانية، وقال: "يجب أن نعلم جيداً بأننا موجودون بوجودنا مع بعضنا البعض".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-غيّر إعلام المرأة في كردستان صورة المرأة في الإعلام، وأعاد صياغة لغة النشر في المواضيع الخاصة بالمرأة، خاصةً فيما يتعلق بحقيقتها ودورها في المجتمع، وبدت بقلمها تحلّل الواقع السياسي وتغطي جبهات القتال مما أدى إلى إبراز دورها في تقديم التضحيات في سبيل نشر وإظهار الحقائق المتعلقة بالشعب والمرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت عضوة منسقيه مؤتمر ستار في إقليم الفرات روشن حاجم إنه في ظل هذا الوضع الحساس في العالم، ما تزال تركيا ترفض طلبات زيارة القائد أوجلان والمعتقلين السياسيين، وناشدت المنظمات الإنسانية والحقوقية التدخل للاطمئنان على وضع المعتقلين. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال الصحفي رينوار نجم إن الإعلام في جنوب كردستان يخضع لتأثير الأحزاب، وإنه لم يتحول إلى سلطة رابعة ووسيلة رقابية، ودعا إلى ضرورة وجود "إعلام شجاع يؤدي دوراً تنويرياً في المجتمع الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، أن عدد المرتزقة السوريين الذين جندهم أردوغان في ليبيا يبلغ نحو 6000 مرتزق، قُتل منهم خلال الفترة الماضية أكثر من 215 مرتزق، وتم أسر نحو 30 مرتزق، وهناك أكثر من 350 جريح. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-كما في باقي مناطق شمال وشرق سوريا، أصدرت خلية الأزمة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب عدد قرارات وطبقت إجراءات لدرء ظهور فيروس كورونا كما ساهمت في تخفيف أعباء الحظر على الأسر المحتاجة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA