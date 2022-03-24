مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-3-2022

-ينظم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية ورشة عمل تحت عنوان "نحو رؤية مشتركة للانتقال السياسي" في مدينة الطبقة الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم اتحاد المثقفين في الطبقة أمسية شعرية وقصصية تحت شعار "مسيرة حلم" الساعة 13:00(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد شيخ عشيرة البو خميس وعشيرة الموسى الظاهر، في الطبقة، أن الشراكة بين المكونين، العربي والكردي، لها بُعد تاريخي متجذر على هذه الأرض، وشددا على ضرورة الحفاظ على هذا التلاحم من أجل الوصول إلى الأهداف المشتركة لتحقيق حياة حرة كريمة. (مرفق بالصور والفيديو).

تتالى الانتقادات من الأوساط المختلفة في شمال وشرق سوريا للمجتمع الدولي بسبب إهماله لملف داعش وتحميل كامل العبء للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية المنشغلة بالتصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

وثق مكتب حماية الطفل في مقاطعة كري سبي عشرات الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها بحق المواطنين في المقاطعة وناحية عين عيسى. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد جرحى الحرب أن خطر مرتزقة داعش لا يزال مستمراً، وأنهم خاضوا المعارك ضد المرتزقة نيابة عن العالم أجمع دون أن يرد الجميل. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

وضع المعارض السوري من السويداء، سمير عزام، عدة أسباب لخروج الاحتجاجات في السويداء، أبرزها الاحتجاج على الواقع المعيشي المزري وتهيئة المناخ لطرح مشروع حل سياسي لأزمة السويداء، وكشف أن مشروع إنشاء إدارة ذاتية للمحافظة آخذٌ بالتبلور، مؤكداً أن الاحتجاجات ستتواصل. (مرفق بالصور).

العالم

يشهد لبنان ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المحروقات وعودة الطوابير. ويفاقم ارتفاع الأسعار معاناة اللبنانيين ويهدد مناحي الحياة، لا سيما قطاع الاستشفاء، وبخاصة مع التصريحات باحتمال توجه عدد من المستشفيات إلى الإغلاق. فكيف سيتعامل اللبنانيون مع هذه الأزمة، وهل يوجد خطة حكومية للتقليل من مخاطر المرحلة؟(مرفق بالصور).

تجري انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية، الأمر الذي يعزز الانقسام الداخلي بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، وسط سعي الأخيرة إلى تحجيم تنامي شرعية حركة حماس في الضفة الغربية. (مرفق بالصور).

ANHA