مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-3-2021

- عبّر أعضاء في اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة عن شكوكهم إزاء الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، ودعوا إلى السماح فورًا للمحامين بزيارته، كما ناشدوا اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب الالتزام بمبادئها. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينصب مؤتمر ستار خيمة اعتصام في حديقة آري بمدينة قامشلو، لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، الساعة 9:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّدت الإعلامية في قناة المرأة (JIN.TV) هيلين عثمان أنّ "معرفتي بالشّهيدة نوجيان أرهان كانت بمثابة حظّ، فقد تركت بصمة أمل بداخل كلّ شخص منّا"، مشيرة أنه وخلال تشييع جثمانها كانت أمّهات شنكال يقلن: "نوجيان هي قطعة من أرواحنا.. وكانت صدى صوتنا في العالم".(مرفق بالصور والفيديو).

- قالت المحامية اللبنانية، دونا جعلوك، إن السلطات القمعية التي تمارس الاعتقال السياسي غالبًا تقدم على اعتقال الشخصيات النضالية المؤثرة في شعبها كما تقوم به الدولة التركية بحق أوجلان. مُشيرة إلى أن دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان باتت مؤسسات قائمة لمصلحة استمراريتها. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- انتقدت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي ليلى مشو، الألاعيب الخبيثة التي تستخدمها الدولة الروسية في المنطقة، واعتبرتها تمريرًا لمصالح الدولة التركية على حساب شعب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- ربطت عضوة القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، نوروز أحمد مسألة إلحاق الهزيمة النهائية بداعش بضرورة اعتراف رسمي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تحت عنوان "الأم وطن"، ينظم اتّحاد المثقفين في منبج أمسية شعرية بمناسبة عيد الأم, الساعة 13:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- يستعد مهرجان الشهيد يكتا هركول للعروض المسرحية لإطلاق نسخته الخامسة في الـ 27 من آذار الجاري، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أبدى مزارعون من ناحية الشدادي جنوب مدينة الحسكة مخاوفهم من تلف الموسم الزراعي المروي بعد تأخر الأمطار والجفاف، بينما اتخذت لجنة الزراعة إجراءات إسعافيه لتلافي التلف ومساعدة المزارعين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA