مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-3-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-عادت العشائر العربية في الريف الشرقي لمدينة دير الزور السورية إلى دورها وتأثيرها في المجتمع بعد أن أصبحت مهمشة في زمن مرتزقة داعش وهجّر معظم وجهائها؛ فبعد عام من تحرير المنطقة من داعش تعود العشائر للعب دورها بين الأهالي بمساعدة مجلس دير الزور المدني. (مرفق بالصور والفيديو).

-ثلاثة أشقاء في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، يقاتلون جنباً إلى جنب ضد الاحتلال، حيث أنه وبعد دحر مرتزقة داعش يواصل الأشقاء الثلاثة الدفاع عن مناطقهم المحررة ضد الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر مواطنون في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب الصمت الدولي الذي رافق الاحتلال التركي لعفرين بالمخزي، لافتين أن المقاومة هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكّد الدّكتور في علم المناعة بجامعة جوانزو الصّينيّة محمود العزب أنّ أوروبّا أصبحت الآن أكبر بؤرة لانتشار وباء كورونا, وأشار إلى أنّ كلّ التّجارب التي أجراها العلماء حول العالم لم تتوصّل حتّى الآن إلى دواء نوعي متخصّص للعلاج, ودعا الشّعوب للتحلّي بروح المسؤولية. (مرفق بالصور).

ملف

-يطالب آلاف السوريين بحقهم في معرفة مصير أبنائهم أو أقاربهم المفقودين منذ 9 أعوام، ومعرفة حقيقة الظروف التي ارتكبت فيها الانتهاكات بحقهم، بينهم عوائل في شمال وشرق سوريا وحلب وعفرين، ولكن دون جدوى. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-اندراوس حنا من أهالي مدينة قامشلو، يحتفظ بمئات القطع والأدوات التراثية التي ورثها معظمها من والده. ويعرض مقتنياته في المعارض والمهرجانات بهدف إطلاع الجيل الشاب على هذا التراث. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-مع فرض حظر التجوال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بادر أعضاء مؤسسات الحيين للعمل كخلية نحل للحفاظ على سلامة الأهالي وخدمتهم، مؤكدين بأن حماية الأهالي مسؤولية تقع على عاتق الجميع. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA