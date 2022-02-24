مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-2-2022

-تفتتح اليوم مديرية البيئة في هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، مشروع إنشاء غابة اصطناعية في موقع سد مسكفت بناحية تربه سبية في مقاطعة قامشلو، ضمن مشاريع التشجير وزيارة المساحات الخضراء، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-بمبادرة من قبل حزب الخضر الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء في قامشلو، سيزرعون اليوم 121 شجرة في مزار الشهيد دليل صاروخان، تحت شعار "121 شجرة من أجل ذكرى أبطال ملحمة مطرقة الشعوب". الساعة 09:30(مرفق بالصور والفيديو).

-يستذكر مجلس عوائل الشهداء في قامشلو شهداء شهر شباط، في مزار الشهيد دليل صاروخان، الشاعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم مؤسسة اللغة الكردية في ناحية ديرك احتفالية للطلبة والمدرسين بمناسبة اليوم العاليم للغة الأم، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت معلمات في حي الشيخ مقصود بحلب، ومدرّسو اللغة الكردية وطلاب قسم اللغة الكردية وآدابها في معهد فيان أمارة في إقليم عفرين أن الشعب الكردي عانى كثيراً من ناحية التعلم بلغته الأم؛ نتيجة ممارسات الدولة التركية وحكومة دمشق في طمس هذه اللغة والثقافة، وأكدن أنه يحق لكل المكونات في المنطقة التعلم بلغتها الأم. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت إداريتان في دار المرأة أن الخلاص الوحيد للشعب المضطهد هو خوض حرب الشعب الثورية والدفاع عن الوجود، قائلات "باستطاعتنا إفشال كافة المؤامرات المُحاكة ضدنا بعزيمتنا وإصرارنا وتكاتفنا مع بعضناعلى اختلاف انتماءاتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

تسبب تصعيد الهجمات والقصف التركي على ناحية عين عيسى خلال الشهرين الماضيين بوقوع شهداء وخسائر مادية جسيمة، فيما انتقد مجلس مقاطعة كري سبي صمت الضامن الروسي والمجتمع الدولي حيال هذه الهجمات. (مرفق بالصور والفيديو).

تصدر حركة المجتمع الديمقراطي بيانا أمام مركزها في مدينة قامشلو لمساندة المبادرة الشعب المطالب بإخراج اسم حزب العمال الكردستاني من لائحة "الإرهاب" الساعة 10:30(مرفق بالصور والفيديو)

حوار

أكد وزير خارجية جمهورية أرتساخ، دافيت بابيان، إن الدولة التركية تمارس سياسة إرهاب الدولة ضد جميع المكونات والأعراق والأديان في المنطقة، ولفت إلى أن الدعم التركي للإرهاب يشكل خطراً على الأمن والسلام العالمي، وأكد أن تركيا تنظر إلى جميع المنظمات الكردية كـ "إرهابية" لأن سياستها قائمة على الإبادة الجماعية. (مرفق بالصور).

سياسة

شدد سنحريب برصوم على ضرورة تحويل روسيا أقوالها إلى أفعال، وإشراك مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية في سوريا، مبيناً أن حصر روسيا مشروع الإدارة الذاتية بالكرد فقط تلاعبٌ بما هو موجود على أرض الواقع. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

سوريا هي إحدى الدول التي ستتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، فقد تحدث تطورات جديدة في الأزمة السورية. لذلك تتابع سوريا عن كثب خطوات روسيا، وقد سارعت إلى الاعتراف بدونباس التي اعترف بوتين باستقلالها.

المرأة

-يزين مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي ساحة الناحية ضمن فعاليات برنامج ٨ آذار، الساعة 09:00 وفي نفس السياق تزين تجمع نساء زنوبيا في مدينة الرقة ساحات المدنية بالتعاون مع مكتب المرأة في بلدية الشعب ولجنة المرأة بمجلس الرقة المدني، كما تنظم محاضرة من قبل مجلس المرأة لشمال وشرق سوريا لمنظمات المجتمع المدني في الرقة ضمن فعاليات 8 آذار. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يرى مختصون أن إعلان أثيوبيا تشغيل سد النهضة هو خطوة رمزية يستخدمها أبي أحمد للدعاية السياسية، ولفتوا إلى أن موقف مصر واضح حيال أزمة السد وهو التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، ولكن الحكومة الأثيوبية تستمر في إجراءاتها الأحادية بعيداً عن دولتي المصب مصر والسودان. (مرفق بالصور).

ANHA