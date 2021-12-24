مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-12-2021

ـ لليوم الـ81 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد اتحاد الأطباء في إقليم الجزيرة الكونفرانس الرابع لقسم أطباء قامشلو، وذلك في مقهى القلعة الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد اتحاد الإيزيديين في إقليم الجزيرة كونفرانسه في صالة بيلسان بناحية عامودا الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

-تعقد اللجنة التحضيرية لتجمع عفرين الاجتماعي، اجتماعه التأسيسي وذلك في صالحة محمد شيخو بمدينة قامشلو الساعة 15:00(مرفق بالصور والفيديو).

تتواصل الجرائم في السجون التركية من قمع وتجريد لأبسط حقوق المعتقلين وانتهاك حقهم في العلاج حتى يفقد المريض فيها حياته، إذ ناشدت معتقلة من سجن شقران علي آغا التركي كافة المعنيين بحماية حقوق الإنسان بالتوجه إلى السجون التركية والتحري عما يرتكب من انتهاكات فيها. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر في ريف دير الزور الشرقي أن موضوع "التسويات" التي تروج له حكومة دمشق في المناطق الواقعة تحت سيطرتها في الفترة الأخيرة وسيلة لإطالة الأزمة في سوريا، وخير برهان على تمسكها بعقلية الحزب الواحد وعدم تقبلها الطرف الآخر والنموذج الديمقراطي. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مواطنون من قامشلو أن الدولة التركية تحاول بث الخوف وتهجير أهالي المنطقة منها، معربين عن استعدادهم لأن يصبحوا دروعاً حية في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

يهدد قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لقرى غرب ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، المواقع الأثرية في المنطقة، في مقدمتها تلة سكر الأحيمر التي يعود تاريخها إلى ما قبل اكتشاف المعادن. (مرفق بالصور والفيديو).

أشارت الإدارية في منظمة الهلال الأحمر الكردي لإقليم عفرين، سكينة عرابو، إلى ارتفاع عدد المصابين بداء اللشمانيا لأكثر من 1700 مصاب في الشهباء خلال عام، ودعت المنظمات الانسانية إلى تقديم المساعدات للحد من انتشار الداء في ظل نقص الأدوية جراء الحصار. (مرفق بالصور والفيديو).

بانوراما

تزايدت هجمات الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها على مناطق شمال وشرق سوريا خلال عام 2021 ،ونفذ الاحتلال التركي مئات الهجمات الجوية والبرية في المنطقة. (مرفق بالصور).

تحليل

كان عام 2021 عاماً صعباً. استمرت فيه الفوضى الإقليمية، التي عملت السلطة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية على تعميقها طوال العام. وتم الحديث عن الحلول السياسية التفاوضية على مدار العام، لكن الخلافات بين القوى الداخلية والخارجية تعمقت أكثر. باختصار لم تتراجع سياسات الفوضى. وأظهر النظام الرأسمالي / الإمبريالي أيضاً من خلال نهجه المضاد للمجتمع والبيئة، إلى مدى تتجه فيه بالعالم نحو الانهيار الكوني.

سياسة

أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حسن كوجر "أن مسألة إغلاق المعابر في شمال وشرق سوريا بشكل عام، ومعبر تل كوجر بشكل خاص، هدفه انهيار الاقتصاد في مناطق الإدارة الذاتية"، وأضاف إن "استخدام المعابر الإنسانية كورقة ضغط سياسية هو أمر منافٍ للأخلاق".(مرفق بالصور والفيديو).

قال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد حامد، إن النظام التركي يسعى إلى التغطية على أزماته عبر محاربة الكرد، وأكد أن تركيا تحارب الكرد بشتى الوسائل، من بينها استخدام الأسلحة الكيماوية. (مرفق بالصور).

كردستان

وجّهت أسر غرّر الحزب الديمقراطي الكردستاني أبنائهم بالمال واستغلهم، وانخرطوا في صفوف مرتزقة روج، نداءً إلى أبنائها في جنوب كردستان للعودة إلى روج آفا وحمايتها بدلاً من حماية الدولة التركية ومصالحها هناك. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

مع إصرار المحقق العدلي طارق بيطار على تنفيذ مذكرة التوقيف بحق النائب والوزير السابق علي حسن خليل، ما مستقبل عمل القاضي في ظل تعنت حزب الله وحركة أمل. وهل يشهد هذا الملف تطوراً إيجابيّاً لجهة كشف حقائق جديدة في جريمة التفجير، أم تعيق الطبقة السياسية تحقيق ذلك؟(مرفق بالصور).

ANHA