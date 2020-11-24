مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-11-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- ينظّم التحالف الوطني الديمقراطي السوري فرع الرقة ندوة حوارية بعنوان " البطالة أسبابها، انتشارها، آلية الحد منها" في المركز الثقافيّ، الساعة ١٢.٠٠.(مرفق بالصور والفيديو).

- يشيّع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشّهيد حسين رشيد إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة ١٢.٠٠. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال أحد المُهجّرين الفارّين من براثن مرتزقة جيش الاحتلال التركي في مدينة عفرين إن الاستقرار والأمن مفقودان في عفرين المحتلة "فلا تعلم متى ستُعتقل أم تتعرض للسرقة أو تقتل"(مرفق بالصور والفيديو).

- أوضحت قيادية في مجلس الشدادي العسكري أنّ قواتهم ستواصل عمليات التمشيط ضد خلايا المرتزقة التي تعمل على ترهيب المدنيين، في خطوة خلقت ارتياحاً لدى سكان المنطقة (مرفق بالصور والفيديو).

- عبّر معلمون في مقاطعة الشهباء عن استيائهم من مساعي المجلس الوطني الكردي إلغاء التعليم باللغة الكردية، ونوّهوا إلى أن هذه المساعي تخدم مخططات الحكومة السورية (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت لجنة الصحة في مقاطعة الحسكة، إنّها نسّقت مع قوى الأمن الداخلي لفرض عقوبات على المخالفين لقرار الحظر الذي سيطبق في المقاطعة في غضون الأيام المقبلة (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- بيّنت مثقّفات روج آفا أنّ على الأطراف الكردية أن تبيّن موقفها حيال التحركات الأخيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وأوضحن أنّ الشعب الكردي يأمل منهم وحدة كردية وليس القتال (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد غداً بمدينة الطبقة المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل تحت شعار "بنضال هفرين وناديا سنبني سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية"، الساعة ١٠:٠٠صباحاً (مرفق بالصور والفيديو).

- سيصدر مؤتمر ستار في الحسكة بياناً إلى الرأي العام بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضدّ المرأة، الساعة ١٠:٠٠، (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تنظّم هيئة المرأة في إقليم الجزيرة جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالميّ لمناهضة العنف ضدّ المرأة في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 10.00،(مرفق بالصور والفيديو).

ـ ينظّم مكتب المرأة في حزب الحداثة والديمقراطية في سوريا ورشة عمل بعنوان "العنف السياسي ضد المرأة" في حديقة القراءة بمدينة قامشلو الساعة 10.00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- بات المشهد الاقتصادي مرعباً في سوريا، فالدولار غير المستقرّ يزيد الضغوط على الاقتصاد السوري ليوصله إلى حالة الشلل شبه الكلي، وليلقي ذلك بثقله على كاهل المواطنين الذين وصفوا ما يتعرّضون له "بالفلتان الاقتصادي وجنون الأسعار"(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- رفض إداريّو ومواطنو عفرين القاطنون في الشّهباء، تصعيد الحزب الدّيمقراطيّ الكردستانيّ ضدّ مناطق الدّفاع المشروع، واعتبروا أنّ هذا التّصعيد يقع في مصلحة المحتلّ التّركيّ. (مرفق بالصور والفيديو).

- عندما نتوجه إلى القرى، يكون يوم عيد بالنسبة للشعب، يقولون (ها هم العمال قد أتوا)، وفي الكثير من الأحيان وعندما كان الجيش يدخل القرى، كان الأطفال يسرقون الطلقات من الجنود ويخبّئونها، وعندما كنا نذهب إلى القرية كانوا يعطوننا هذه الطلقات وهم يشعرون بنشوة النصر. (مرفق بالصور).

- فيما يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني تواطؤه مع دولة الاحتلال التركي، دعا أعضاء مركز جميل هورو الثقافي الحزب للتخلي عن دعم سياسات الاحتلال، محذرين من مغبة التواطؤ مع محتلي كردستان (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- ينظّم منتدى حلب الثقافي معرضاً للصور بالتزامن مع يوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في قاعة الشبيبة الثورية السورية، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA