مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-10-2021

-يلقي اتحاد المحامين في مدينة الحسكة بيانا بخصوص الهجمات التركية على كوباني وذلك في مركز محكمة الشعب في المدينة، الساعة 11:30 (مرفق بالصور والفيديو).

-تحت شعار "سري كانيه باقون وعائدون"، سيتم افتتاح مدرسة سري كانيه، في مخيم سري كانيه، الساعة 10: (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي كوباني بأن جميع مناطق شمال وشرق سوريا واحدة ولا يوجد فرق بينها، كما أبدوا دعمهم لأبناء مدينة منبج وتل رفعت ضد مخططات الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

-يوماً بعد يوم، تزداد القصص والروايات التي تؤكد استهداف ما يسمى "ENKS" للكرد ومكتسباتهم في روج آفا؛ إذ يؤكد شهود عيان تورط "ENKS" في مجزرة بحق مواطنين كرد، حصلت في حي السكن الشبابي بحلب، أواخر عام 2013. (مرفق بالصور والفيديو).

ترى الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية نجلاء حمزة، أن أردوغان يحاول التهرب من أزماته بإطلاق التصريحات بشن هجمات احتلالية جديدة، وقالت "نعول على الشعب الذي تربى على مبادئ حرب الشعب الثورية".(مرفق بالصور والفيديو).

تستعد جامعة كوباني لتخريج أول دفعة من الطلبة الذين التحقوا بصفوفها منذ افتتاحها في عام 2017، كما تخطط الجامعة لتوفير فرص العمل للمتخرجين في مؤسسات ومراكز الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد صحافيون في شمال وشرق سوريا أن الاحتلال التركي ومرتزقته يمنعون وسائل الإعلام من نقل جرائم الحرب اليومية التي يرتكبونها في مناطق التّماس، ولا يستطيع الصحفيون نقلها إلى الرأي العام؛ بسبب استهدافهم من قبل الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

شدد رئيس حركة التجديد الكردستاني، رزكار قاسم على ضرورة الاستعداد لمواجهة أي هجوم تركي على المنطقة دون انتظار نتائج الصفقات التي تسعى تركيا إلى عقدها مع القوى الدولية، كما طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتخلي عن العمالة لدولة الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

يريدون عرض مذكرة (القرار الذي يتعلق بالعمليات الخارجية) الذي وقّع عليه أردوغان، على البرلمان الذي لم يبقَ له أي إرادة، وستمتد فترة القرار لعامين آخرين. الموضوع الرئيس للمذكرة هو الموافقة على شرعية إرسال الجنود وخوض العمليات في العراق وسوريا.

المرأة

-يلقي مؤتمر ستار في مدينة الحسكة محاضرة للنساء في مخيم واشوكاني، لاستذكار الشهيدة بيريتان، الساعة 11:00مرفق "بالصور والفيديو".(مرفق بالصور والفيديو).

أظهرت المناضلة بريتان، قبل 29 عاماً، رداً حاسماً تجاه العمالة التي مارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK وما يزال، مفضلة إلقاء نفسها من على قمة في جبال كردستان على الاستسلام والخنوع، لتعزز بعمليتها تلك صوت الشعب الكردي الذي يصدح بـ "لا للخيانة". (مرفق بالصور).

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة، أقامت فتيات من غزة مشروعاً زراعياً في دير البلج وسط القطاع غزة، في محاولة لتخطي البطالة والفقر في القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 عاماً، إذ تقول إحداهن في هذا السياق، إن النساء قادرات على كل شيء. (مرفق بالصور).

كردستان

ندد أهالي حي الشيخ مقصود في حلب بهجمات الاحتلال التركي الكيماوية على قوات الدفاع الشعبي في باشور (جنوب كردستان) , مستنكرين صمت المجتمع الدولي حيالها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

انتهت الجولة السادسة من اللجنة الدستورية، دون أن تحقق أي تقدم في أعمالها؛ في خطوة وصفها المبعوث الأممي إلى سوريا بـ "المحبطة للغاية"، فيما دفعت القوات الروسية وقوات حكومة دمشق بتعزيزات عسكرية إلى خطوط التّماس في تل رفعت.

ANHA