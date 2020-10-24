مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-10-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يعقد مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في اقليم الفرات كونفرانسه الأول في المركز الثقافي في ناحية صرين الساعة ١٠:٠٠.(موفق بالصور والفيديو).

-يخرج اهالي مدينتي كوباني وقامشلو في مسيرة دعما للقوات العسكرية المدافعة عن المنطقة، وتنديدا بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا. الساعة ١٠.٠٠ (موفق بالصور والفيديو).

-أكد قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أنهم أفشلوا محاولات لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته في احتلال ناحية عين عيسى في شمال وشرق سوريا. (موفق بالصور والفيديو).

سياسة

-تسعى تركيا بكافة الوسائل لإبقاء أجواء التصعيد في المنطقة، وإفشال الحلول السياسية بدءاً من سوريا وليبيا وصولًا إلى قره باغ، وتحت صوت طبول الحرب تعمل على تغيير ديمغرافية المناطق التي تحتلها وتنفيذ سياسة التتريك وذلك للحفاظ على دورها ونفوذها في هذه الدول. (موفق بالصور والفيديو).

-أوضح النّاطق الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني، أنّ حالة الطوارئ الخاصّة بالسياسة الأمريكية في سوريا لم تقوّض الهجمات التركية على المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي والقوات الفاعلة بإيقاف الهجمات التركية وجرائمها بحقّ شعوب المنطقة. (موفق بالصور والفيديو).

-قال السياسي الكردي محمد أمين بنجويني، إن الاتفاق الذي أبرم بين حكومة العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني حول شنكال أجري بطلب من الدولة التركية، وأوضح أن الإيزيديين سيعيشون كارثة أخرى إذا تم تركهم هذه المرة أيضاً. (موفق بالصور والفيديو).

تحليل

-تعد اللغة من أبرز العناصر المحددة للهوية الثقافية لأي شعب كما تكتسب مشاركة المرأة في إدارة المجتمع دوراً محورياً لا يمكن تجاهله في أي نضال ساعٍ إلى تحقيق مجتمع حر قائم على المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة، فماذا يعني إقصاء المرأة من الإدارة وتهميش اللغة الأم؟.(موفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-قصته محمد توثق مدى التعنيف الأسري الذي يتعرض له الأطفال السوريين نتيجة الأحوال الكارثية التي تمر على البلاد، حيث شهد مقتل شقيقه وموت والدته على يد أبيه الذي لم يُسأل ولم يحاسب على فعلته. (موفق بالصور والفيديو).

ANHA