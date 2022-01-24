مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 24-1-2022

أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا أن خلايا داعش المهاجمة على سجن الصناعة تتلقى الدعم العسكري من المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، وتعهد بحماية أمن المنطقة وسكانها. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد أهالي ناحية عين عيسى على الصمود والمقاومة في وجه مخططات المحتل التركي الهادفة إلى تهجيرهم من خلال تكثيف القصف عليهم، منتقدين صمت المجتمع الدولي و"الضامن" الروسي حيال ما يتعرضون له. (مرفق بالصور والفيديو)

خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا، الفعالية الأطول في شمال وشرق سوريا، حققت نتائج ملموسة في إظهار خيانة الديمقراطي الكردستاني أمام الرأي العام والشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو)

تحت شعار "إدارتنا هويتنا، قواتنا فخرنا، حزبنا أملنا" يعقد حزب سوريا المستقبل المؤتمر الثاني في صالة منتزه مشوار في مدينة الرقة الساعة 11 صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو)

كردستان

قال عضو المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شنكال آزاد حسين، إن هناك تنسيقاً عالي المستوى ما بين عدة جهات تحاول إحياء داعش من جديد، داعياً الدول إلى التحرك ضد من يساند المرتزقة ووضع حداً لهم. (مرفق بالصور)

العالم

قال الباحث والمحلل السياسي المصري، إسلام فكري نجم الدين، إن شن هكذا هجوم من قبل مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، يحتاج إلى استطلاع جويّ وفرقِ رصدٍ، وهو ما يعني وجود لاعبٍ آخر في المعادلة يدعم داعش لاختراق الدفاعات والوصول للسجن وإخراج عناصره. (مرفق بالصور)

السياسة

قال دكتور الإعلام السياسي في لبنان، خالد العزي، إن مؤتمر العلاقات الكردية العربية الذي أقيم في الأردن يهدف إلى التأسيس لعلاقة مستقبلية بين العرب والكرد، وأشار إلى دور المثقفين والنخبة في فتح قنوات الحوار بين الطرفين، لافتًا إلى أن مثل هذه النقاشات تؤسس لمفاهيم جديدة لبناء علاقات استراتيجية ذات أهمية كبرى. (مرفق بالصور)

أكد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، رياض درار، أن هناك تنسيق مسبق وتحضير مستدام للهجوم المنظم على سجن الصناعة في الحسكة، وأشار إلى أن هذه الهجمات تهدف إلى تشويه صورة قسد والقوى الأمنية، وأوضح أن تزامنها مع الهجمات التركية لافت للانتباه. (مرفق بالصور)

استهلت الحكومة اللبنانية العام 2022 بشلل وزاري، أصابها منذ تشكيلها. أشهر طويلة من الجمود فاقمت أزمة اللبنانيين، وقسّمت كما العادة الشارع اللبناني، بين مؤيد لحزب الله وحركة أمل ومعارضين لهما. (مرفق بالصور)

تقرير

أطلق منظمو (روسيا وتركيا وإيران) أستانا، منذ عام 2017، على أنفسهم اسم "ضامنين"، ولكنهم في الحقيقة قسموا المناطق السورية إلى جبهات حرب، يغيّرون ديمغرافيتها وفق مصالحهم، حيث باتت نتائج اجتماعاتهم واضحة في كافة مفاصل حياة السوريين الذين باتوا يراقبون بقلق وتساؤل ماذا ستفعل الجولات القادمة ببلدهم؟(مرفق بالصور)

ANHA