مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23 – 12 - 2022

ينصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو خيمة عزاء الشهيد شادي أحمد، وذلك في حي قدوربك، في الساعة 09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد منظمة الهلال الأحمر الكردي مؤتمر صحفي حول عملية فصل توأم سيامي الثاني من نوعه على مستوى سوريا والأول على مستوى شمال وشرق سوريا، بحضور اللجنة الطبية المشرفة، وذلك في صالة زانا، في تمام الساعة الـ 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

شجب حقوقيون من مدينة الرقة العزلة المطبقة على القائد عبد الله أوجلان، وانتقدوا الممارسات البعيدة عن النزاهة للجنة مناهضة التعذيب الأوروبية، داعين نظرائهم المحامين في العالم للعمل على لفت النظر إلى الوضع المثير للقلق في معتقل إمرالي(مرفق بالصور والفيديو).

توقع الصحفي من السويداء، ريان معروف، استمرار الاحتجاجات في المحافظة السورية الجنوبية، ولم يستبعد حدوث احتجاجات مماثلة في محافظتي دمشق وحمص، ورأى أن سوريا بحاجة إلى حل سياسي جذري للأزمات التي تعيشها(مرفق بالصور).

عبّر أهالي القرى الحدودية في منبج عن دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة جيش الاحتلال التركي، وقالوا " وسنواجه أي عدو كان "(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي مخيم برخدان الحصار المفروض على مقاطعة الشهباء، وأكدوا تمسكهم بخيار المقاومة أمام جميع السياسات التي تتبعها حكومة دمشق وهجمات الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

انتقد حكمت الحبيب المساعي الروسية لإعادة "انتاج النظام" ومحاولاتها للتقريب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي على حساب الشعب السوري، ودعا حكومة دمشق لبدء حوار جاد مع السوريين لإنهاء الأزمة في البلاد(مرفق بالصور والفيديو).

نفّذت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا هذا العام مئات العمليات ضدّ خلايا داعش وهجمات الاحتلال والجواسيس والعملاء(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

تُعد الثقافة التي تعني الوعي والروح والحياة والبقاء وكلّ شيءٍ سامٍ في هذا الكون؛ أحد أهم الأعمدة الرئيسية في حياة الشعوب والمجموعات الأصيلة، لما لها من أهمية كبيرة ودور بارز في ديمومة وجودها وبقائها على هذه الأرض، فالثقافة تعتبر ذاكرة المجتمع والشعوب وسر نهضتها وازدهارها وصمودها في وجه سياسات الإبادة التي تستهدفها، وبقدر ما تتمسك الشعوب والمكونات بثقافاتها، تتجذر أصالتها في تاريخ الإنسانية وتمتد لآلاف السنين، فمَن لا ثقافةَ له لا تاريخَ له ولا يستطيع العيشَ بحرية وكرامة.(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تزايدت الإصابات بمرض الانفلونزا الموسمية في شمال وشرق سوريا في هذا الشتاء مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت، ونصح أطباء الأهالي باتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار المرض(مرفق بالصور والفيديو).

يعدّ مكتب الاتصالات في الإدارة الذاتيّة تطبيقاً جديداً للتواصل من أجل تطوير وتسهيل التواصل والحفاظ على أمن الاتصالات لأهالي المنطقة، كما أنّه يعدّ تطبيقاً خاصاً بعمل مؤسسات الإدارة الذاتيّة(مرفق بالصور والفيديو).

قدمت مديرية الثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة، عشرات ألاف الأطنان من العلف ومئات ألاف اللقاحات وملايين اللترات من المازوت لمربي الماشية بمختلف أصنافها مما أسهم في تحسن هذا القطاع بعد عامين من الجفاف الذي ضربي شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA