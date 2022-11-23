مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23 – 11 – 2022

ينصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، خيمة عزاء الشهيدين، ليلوز اوسكان و سيفان احمد، وذلك امام مزار الشهيد دليل ساروخان، في تمام الساعة الـ 10:00صباحاً، (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، مسيرة بمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في تمام الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

شدد المكون الأرمني في مقاطعة الحسكة، على خيار المقاومة والتشبث بأرضهم في مواجهة هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، مؤكدين أنهم سيحاربون بالسلاح وسيقفون إلى جانب أبنائهم في القوات العسكرية(مرفق بالصور والفيديو).

يواجه القاطنون في مناطق مقاطعة كري سبي المحتلة ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة في ظل تحكم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بمفاصل الحياة والارتفاع الجنوني للأسعار وبخاصة الخبز والمحروقات(مرفق بالصور والفيديو).

عبّر الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان، عن ثقته بشعب المنطقة، وقال "ما زال الشعب مصّراً على خيار المقاومة، أمام الهمجية التركية"(مرفق بالصور والفيديو).

جدد أهالي كوباني التزامهم بالدفاع عن المنطقة في وجه هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأكدوا أن الهجمات التركية لا ترهبهم(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار أن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا هي من نتائج اجتماعات أستانا، وانتقد صمت حكومة دمشق حيال الهجمات التركية على الأراضي السورية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مراسل فضائية STÊRK TV الناطقة بالكردية، محمد جرادة الذي أصيب في قصف للاحتلال التركي، أن الاحتلال استهدافهم أثناء توثيقهم للدمار الذي خلفه قصفه على مشفى كوفيد – 19 في كوباني(مرفق بالصور والفيديو).

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قُتلت في جنوب كردستان والعراق حيث ترسخ الذهنية السلطوية في عقلية المجتمع؛ 87 امرأة خلال 11 شهراً. وتواصل المنظمات النسائيّة كفاحها لمناهضة إبادة النساء (قتل النساء)(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

أوضح باحث سياسي أن الولايات المتحدة تسعى من اتصالاتها مع روسيا إلى ضبط الصراع في أوكرانيا وليس إنهاؤه، مشيراً إلى أن الهدف الأميركي الحقيقي هو استنزاف روسيا وتدمير أوروبا(مرفق بالصور).

ANHA