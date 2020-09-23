مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يشيع اهالي مدينة الحسكة جثمان شهيد من قوات سوريا الديمقراطية الى مثواه الأخير في مزار الشهيد دجوار الساعة ١٧:٠٠(مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم غيابية للشهيد لالش كوجر، الاسم الحقيقي هركو محمود، الذي استشهد في مناطق حق الدفاع المشروع، الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ـ تدلي أمهات الشهداء ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي في إقليم الجزيرة ببيان إلى الرأي العام، في الأسبوعي الثاني، تنديداً بالهجمات التركية على مناطق كردستان، والعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح نجم الدين ملا عمر: "يجب ألا نُخطئ ونحقق أهداف أعدائنا، ونوجه سلاح نحو اخوتنا، علينا المقاومة والاستشهاد من أجل حرية ونهج الشعب الكردي وتحقيق آماله في الحرية".(مرفق بالصور والفيديو).

-أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، أنه بفضل الوعي والانسجام والتلاحم بين المكونات وأخوة الشعوب تمت حماية المنطقة من الفوضى في ظل الإدارة الذاتية، وقالت "الحوار المتبادل سيكون حلًّا جذريًّا لكافة القضايا المتعلقة بالأزمة السورية".(مرفق بالصور والفيديو).

-يجند الحزب الديمقراطي الكردستاني عملاء له في روج آفا، وبمقابل المال يسعى إلى تصفية مكتسبات المنطقة، حيث أن اعترافات عملاء الديمقراطي الكردستاني، تكشف حقيقة هذه الممارسات القذرة التي تتبع في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-قال الكاتب المصري والباحث في الشؤون السياسية، حسن بديع إن مساندة حملة منظومة المجتمع الكردستاني الداعية إلى مواجهة سياسة الاحتلال التركي واجب على كافة القوى الديمقراطية الكردية والعربية التي تواجه خطورة السياسة العثمانية معًا، داعيًا إلى العمل معًا لتحديد يوم عالمي للتضامن والمطالبة بالإفراج عن القائد أوجلان. (مرفق بالصور).

سياسة

-أشار الشيخ محمد صادق العصيدي شيخ عشيرة بني العصيدي، بأنّ الاحتلال التركي يمارس الانتهاكات والجرائم ضدّ الشعب السوري بكافة مكوناته، فهو لا يمدّ يد العون للشعب السوري كما يدّعي، بل يريد زرع مخطّطات استعمارية لنهب خيرات الأراضي السوريّة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-قال وزير البترول المصري الأسبق المهندس أسامة كمال، إن توقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، مبادرة سياسية جيدة للتنسيق المتبادل والذي سيحجم كل الأطماع الخارجية الطامعة في غاز المتوسط دون وجه حق.

المرأة

-أوضحت مُهجّرات سري كانيه وعفرين أن بيان لجنة التحقيق بصدد المناطق المحتلة ليس كافيًا ويتطلب جهودًا واقعية لخروج الاحتلال، وطالبن بقرارات صارمة لمحاسبة فاعلي انتهاكات ضد النساء خاصة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-تواصل اليوم فعاليات عروض مهرجان ليلون السينمائي الدولي على خشبة المسرح الذي يقام في مخيمي برخدان وسردم. (مرفق بالصور والفيديو).

أنهى كومين فيلم روج آفا بالتعاون مع مركز دجلة للثقافة والفنّ في مدينة ديريك، تصوير فيلم Berbû الذي يتحدّث عن معاناة أهالي سري كانيه وكري سبي والانتهاكات التي تعرّضوا لها خلال فترة القصف التركيّ الهمجي للمنطقة وتهجير الأهالي قسراً من منازلهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقيم اتحاد المثقفين امسية شعرية لشاعرات وشعراء مدينة منبج, الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

خدماتٌ جلية يقدمها مجلس مخيم واشوكاني للمُهجّرين عبر لجانها بالتنسيق مع إدارة المخيم، فيما يقول الرئيس المشترك للمجلس "رغم كثرة المنظمات لكنهم لا يقدمون خدمات كافية للمُهجّرين ".(مرفق بالصور والفيديو).

-شارفت بلدية الشعب في الصعوة بريف دير الزور الغربي على الانتهاء من أعمال مشروع محطة تصفية مياه الشرب الذي بدأت به منذ شهر تموز من العام الجاري، تلبية لشكاوى الأهالي وإنهاء معاناتهم التي دامت سنوات. (مرفق بالصور والفيديو).

-التفت أحد أهالي عفرين القاطنين، في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، إلى العمل مؤخرًا في زراعة الفطر التي تعتبر فريدة من نوعها في سوريا، معتمدًا على توفير جو رطب، وجهد مستمر لإنجاح زراعته. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA