مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-8-2021

-يخرج أهالي ريف الرقة الجنوبي بتظاهر حاشدة استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شنكال ومناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-دعا أهالي مدينة قامشلو الشبان والشابات إلى الالتحاق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة هجمات الاحتلال التركي. وقال الأهالي إن "تركيا دولة فاشية تحاربنا بسلاح الناتو ونحن سنقاومها بإرادتنا وقناعتنا".(مرفق بالصور والفيديو).

-استنكر الأهالي شمال شرق سوريا هجمات الاحتلال التركي الأخيرة على شنكال وناحيتي زركان وتل تمر، مؤكدين أن هدف الاحتلال هو ضرب المشروع الديمقراطي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها. (مرفق بالصور والفيديو).

-قالت نائبة مجلس حزب سوريا المستقبل في الرقة، زليخة عبدي، إن تركيا استغلت اللاجئين السوريين في جمع المساعدات الدولية، وهذا ليس بغريب على دولة عدوة للشعب السوري، ولها باع طويل في الاحتلال وتكريس التخلف. (مرفق بالصور والفيديو).

-بدأت إذاعة دجلة في ديرك ببث برامجها بشكل اعتيادي على التردد89.7 وعلى مواقع التواصل الافتراضي بعد الانتهاء من الفترة التجريبية التي انطلقت في 18 أيار الفائت، لتكون أول إذاعة تبث بلغات مكونات منطقة ديرك. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-عبّر مثقفون عن استيائهم من مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الداعمة لهجمات الدولة التركية المحتلة وقالوا "الكريلا تناضل من أجل الشعب الكردي وقضية كردستان، فمن يخدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعاونه مع العدو؟"(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تنشئ المديرية العامة للمياه خمسة مناهل في المنطقة الجنوبية للحسكة، على طول خط استجرار مياه الفرات بدءاً من مركدة وصولاً إلى العريشة، وذلك تلبية لرغبة الأهالي وسد حاجتهم من المياه. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA