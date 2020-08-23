مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-8-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

بيّن أهالي مدينة قامشلو أن هدف الاحتلال التركي من تجنيد الفئة الشابة هو ضرب إخوة الشعوب وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية، وأكدوا أنه يتوجب الوقوف في وجه المخططات التركيا القذرة، ووصفوا كل من يتعامل مع الاحتلال التركي الخونة. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

كثّفت روسيا خلال الأسبوع الماضي من غاراتها على الحدود التركية في ريف إدلب، فيما فاجأ قرار المحكمة الدولية في مقتل رفيق الحريري اللبنانيين، في حين اعتبر مراقبون بأن الاتفاق الليبي الأخير يمثل ضربة لمشروع تركيا.

السياسة

تعود "اللجنة الدستورية" إلى استئناف اجتماعاتها، الاثنين، كما خططت لها الأمم المتحدة، دون أي تقدم سياسي يشير إلى إمكانية نجاحها، ووسط غياب ممثلي السوريين الحقيقيين، فيما اعتبرها حكمت حبيب بأنها "مضيعة للوقت في ظل تغييب القوى الفاعلة على الأرض وعدم جدية القوى الدولية في حل الأزمة السورية"، كما حذر من تكرار السيناريو العراقي واللبناني.

حوار

تعود "اللجنة الدستورية" إلى استئناف اجتماعاتها، الاثنين، كما خططت لها الأمم المتحدة، دون أي تقدم سياسي يشير إلى إمكانية نجاحها، ووسط غياب ممثلي السوريين الحقيقيين، فيما اعتبرها حكمت حبيب بأنها "مضيعة للوقت في ظل تغييب القوى الفاعلة على الأرض وعدم جدية القوى الدولية في حل الأزمة السورية"، كما حذر من تكرار السيناريو العراقي واللبناني. (مرفق بالفيديو والصور).

المرأة

قالت عضوة منظمة (REPAK) ميرال جيجك "إذا سحب حزب العدالة والتنمية توقيعه من اتفاقية إسطنبول فهذا لن ينهي نضال النساء"، ودعت النساء في شمال كردستان وتركيا إلى الكفاح معًا للحفاظ على مكاسبهن. (مرفق بالفيديو والصور).

كردستان

قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطيّ بدران حمو إنّ الوحدة الكردية ماضية في التطوّر بالرغم من كافة الصعوبات والهجمات التي تتعرّض لها، آملاً من جميع الأطراف أن تعمل لخدمة المصلحة العامّة للشعب الكردي، وتقوم بدعم مقاومة حفتانين التي وصفها بأنها "ستتوج بتحقيق الوحدة الوطنية".

المجتمع والحياة

تنتشر براكيات بيع المواد المختلفة على مشارف الطرق في مقاطعة الشهباء، ويعتبرها مُهجّرو عفرين مصدر رزقً لهم وإعادة إحياء المنطقة، للاستمرار في المقاومة حتى تحرير عفرين.(مرفق بالفيديو والصور).

ANHA