مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-7-2021

عد أهالي حي الشيخ مقصود دعم الديمقراطي الكردستاني للمحتل التركي "خيانة بحق الشعب الكردي وقضيته"، داعين الأحزاب الكردية إلى توحيد الصفوف لإنهاء الاحتلال لأراضي كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

عدّ ذوو شهداء تعدي الاحتلال التركي على مزار للشهداء في مدينة عفرين المحتلة، عملاً لا إنسانياً وبعيداً عن الأخلاق، مؤكدين أن تركيا تنتهج نهج داعش في التعدي على الحرمات. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أهالي كوباني أن هدف تركيا من خفض مياه نهر الفرات هو تطبيق حصار على المنطقة وتعطيشها وخلق أزمات كبيرة داخل مناطق شمال وشرق سوريا، وأكدوا أن دولة الاحتلال التركي "همجية لا تعرف معنى الإنسانية".(مرفق بالصور والفيديو).

مع بداية كل يوم وحتى في الأعياد يبرز دور عمال النظافة وبشدة في محيط المناطق التي يعملون فيها لتوفير بيئة آمنة ونظيفة، ويقول أحد العمال إنهم فخورون بعملهم لأنهم يخدمون مجتمعهم، وطالب الأهالي بالتعاون معهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تعيش مناطق حكومة دمشق أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية تشمل جميع القطاعات ودون مراعاة ما سبق رفعت حكومة دمشق أسعار بعض المواد إلى الضعفين وأكثر مما أثار سخط المواطنين، إذ رأى الباحث الاقتصادي يونس كريم إن "ثورة الجياع بدأت من خلال استحكام اقتصاد الظل بالاقتصاد السوري" وأشار إلى أن روسيا مستفيدة من ذلك لشرعنة وجودها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA