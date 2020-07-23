مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-7-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ظهرت مسألة إغاثة السوريين إلى الواجهة مجددًا، ومعها مدى مصداقية المنظمات الدولية، وذلك بعد أن وافق مجلس الأمن على افتتاح معبر يحتله مرتزقة الاحتلال التركي، ومنهم من هم مصنفين كإرهابيين، إذ حذر حكمت حبيب من خطورة ذلك، وانتقد "ارتهان المنظمات الدولية بيد قوى تتغلب مصالحها على مصالح السوريين". (مرفق بالصور والفيديو).

-وثّقت منظمة حقوق الإنسان في مقاطعة عفرين، المزيد من الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي ومرتزقته في مناطق عفرين. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عضو المجلس الإداري لحزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة إن طرح مشروع الأمة الديمقراطية المنبثق من فكر القائد عبد الله أوجلان في الشرق الأوسط سيكون حلًّا لكافة المعوقات التي يواجهها المجتمع الشرق أوسطي، لافتًا إلى أن كافة الانتصارات التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا هي نتيجة مقاومة الشعوب وثقتها بمشروع الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-استنكر وجهاء عشائر وأعيان منطقة ديرك هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا والأجزاء الكردستانية، وناشدوا العشائر والأحزاب السياسية للوقوف صفاً واحداً في وجه الغزو التركي ومطامعه التوسعية في الأجزاء الكردستانية الأربعة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-حوّلت النساء في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو تربيتهن للماشية في قراهن إلى وسيلة لدعم اقتصادهن ودخلهن اليومي، وذلك عبر مشاركتهن في جمعيات خاصة بالثروة الحيوانية تعود عليهن بالفائدة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-سُجّل في جنوب كردستان 88 حالة انتهاك ومخالفة قانونية بحقّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ بداية عام2020، وتنوّعت هذه الانتهاكات ما بين اعتقال وضرب وإهانة للصحفيين، بالإضافة إلى إغلاق المؤسسات ومصادرة معداتها، بينما يرى مراقبون بأنّ سلطات الإقليم لا تطبق القوانيين التي تضعها بخصوص الإعلام. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-كشفت مديرية الزراعة في مقاطعة كري سبي عن الأضرار التي لحقت بالمزارعين نتيجة الحرائق المتعمدة وغير المتعمدة خلال العام الحالي، لافتةً إلى أن 70 % منها ناتجة عن اعتداءات الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA