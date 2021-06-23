مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-6-2021

- يخرج أهالي ناحية تربه سبيه في مسيرة منددة بالهجمات التركية على باشور كردستان، وبتواطؤ حزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، 09:00.(مرفق بالصور والفيديو).

- ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة ديرك مراسم استذكار شهداء مجزرة حلنج، في مزار الشهيد خبات ديرك، الساعة 17:00.(مرفق بالصور والفيديو).

- يستذكر أهالي ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو شهداء شهر حزيران، في صالة الكرم في الناحية، الساعة 09:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- نظام أردوغان المشبع بالجرائم والاغتيالات لم يرق له ما حققته المرأة بنضالها ضد الذهنية الذكورية الشوفينية، ولكن هذه السياسيات لم تمنع المرأة من تحقيق طموحها، ففي الذكرى السنوية الأولى لمجزرة حلنج تؤكد ابنة الأم أمينة ويسي أنه "بدل المناضلات الثلاث سينبت الآلاف من زهرة وهبون والأم أمينة على هذه الأرض التي رويت بدمائهن". (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح رزكار قاسم أن هدف دولة الاحتلال التركي الرئيس هو القضاء على الشعب الكردي بشتى الطرق، وخلق صراع داخلي كردي، وشدد على عدم وقوع الحزب الديمقراطي الكردستاني في مصيدة المحتل التركي، مؤكدًا أن إنشاء القواعد العسكرية في باشور كردستان هو نوع من أنواع الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- حذّر صحفي من باشور (جنوب كردستان) من أن الدولة التركية المحتلة تخطط للانتقال لإدامة احتلال باشور بعدما فرضت هيمنتها الثقافية والاقتصادية، مؤكدًا أن الشعب سينتفض في وجه الحكومة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مجلس المرأة السورية بمنبج ورشة عمل تحت عنوان "أبرز الدساتير المتعاقبة في سورية", الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- يرى عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية محمد حسن، بأن تصريحات ما يسمى رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، بدعوة الاحتلال التركي لاستباحة مناطق جديدة في سوريا، تصب في مصلحة الدولة التركية بإعادة أمجاد الدولة العثمانية البائدة. (مرفق بالصور والفيديو).

- وصف عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي إقدام سلطات الديمقراطي الكردستاني في باشور كردستان على اختطاف ممثل الإدارة الذاتية وأعضاء علاقات PYD بأنه خدمة لسياسات تركيا الهادفة لخلق الفتن والاقتتال الأخوي بين الكرد. وناشد للإفراج الفوري عن المعتقلين. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- أيام على انتهاء قمة الرئيسين الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ولا تزال الضبابية تسود الأجواء وسط تحليلات متناقضة تراوح بين الاتفاق غير المعلن والفشل، فكيف كانت أجواء هذه القمة؟ وإلى ماذا توصلت؟ وماذا عن سوريا؟ وعلى ماذا تقوم السياسات الأميركية والروسية في المنطقة والعالم؟(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- قال مزارعون من الرّقة إنّ ضعف موسم الحصاد هذا العام والتكاليف الباهظة في أجور الحصادات التي لم يلتزم أصحابها بالتسعيرة التي وضعتها لجنة الزراعة، دفعهم لحصد محاصيلهم باستخدام المناجل وبعض الآلات الأخرى، وذلك لتخفيف التكاليف والاستفادة من التّبن بشكل أكبر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA