مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-5-2021

- يقتصر تشغيل أكبر مشروع مائي في ريف الرقة الشمالي (مضخة رفع تل السمن) على 4 ساعات كل 48 ساعة، وذلك عقب حبس تركيا لمياه نهر الفرات واشتداد تبعاته. (مرفق بالصور والفيديو).

- لمزار دياري فلكي في ناحية تربه سبيه مكانة خاصة في نفوس الإيزيديين في إقليم الجزيرة لقدسيته، ويمثل بقبته وشجرة الأمنيات وجهة لهم في كل مناسبة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يخرج أهالي ناحية صرين جنوب مدينة كوباني في مسيرة دعماً لقوات الكريلا في تصديها لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت الرئاسة المشتركة لاتحاد المحامين فرع الحسكة إن حبس وقطع المياه من قبل دولة الاحتلال التركية انتهاك للمواثيق الدولية والمعاهدات، وسيكون له إبعاد سيئة، وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل ووضع حد للاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- طالب أمين فرع حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري في منبج حسين عثمان المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف الجرائم التي ترتكبها تركيا في الأراضي السورية المحتلة من تغيير ديمغرافي وعمليات خطف واغتصاب وقتل. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد شيخو، إن تركيا تستخدم المياه كسلاح ضد شمال وشرق سوريا، وتشن الهجمات على جبال كردستان لتحقيق غايتها الأساسية في احتلال المناطق التي تراها جزءاً من ما تسميه ميثاقها الملّي، لافتًا إلى أنها تهدد الأمن العربي أيضًا عبر تدخلها في الدول العربية، وهذا ما يستوجب من العرب موقفًا واحدًا ومتكاملًا تجاهها. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- هدأت أصوات المدافع والقصف، لكن أصواتًا أخرى دوت في غزة. أصوات الفقد، والدمار، والخسائر. بعد 11 يومًا من حرب غير مسبوقة، تستيقظ غزة المحاصرة، وأهلها على جرحٍ عميق، سيتطلب تجاوزه الكثير، وفق شهادات حية لوكالتنا. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- شهد الأسبوع الماضي تجدد سياسة التهجير وتغيير ديمغرافية المناطق السورية من قبل روسيا وتركيا وإيران، حيث تم نقل مرتزقةٍ وعوائلهم من الجنوب إلى الشمال السوري المحتل، فيما تعمقت الأزمة بين تركيا وأميركا بسبب محاولات أردوغان توظيف القضية الفلسطينية لمصالحه. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- أكد شيوخ ووجهاء العشائر العربية في دير الزور أن الإدارة الذاتية أثبتت للعالم أجمع أنها تمثل إرادة شعوب المنطقة بعد نزولها عند رغبتها ومطالبها، مشددين على أن مشروعها هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

- ساهمت مشاريع تربية الدواجن في ناحية تل حميس في تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي، وتغذية السوق المحلية في نواحي ومدن إقليم الجزيرة بلحوم الدجاج. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA