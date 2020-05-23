مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-5-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

أوضحت بلدية الشعب التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، أن الحصار الذي تفرضه الحكومة السورية على مقاطعة الشهباء يعيق تنفيذ المشاريع الخدمية في المقاطعة التي تعاني أصلاً من بنية تحتية هشة. (مرفق بالصور والفيديو).

رغم قلة الإمكانات، وقرب الأراضي الزراعية من المناطق المحتلة، إلا أن لجنة حماية المحاصيل في مقاطعة الشهباء تواصل مهامها، وساهمت حتى الآن في إخماد عدة حرائق متعمدة. (مرفق بالصور والفيديو).

قال مقاتلون يرابطون على جبهات عين عيسى، إنهم لا يعولون على أية قوة بل يعتمدون على قوتهم الذاتية لتحرير المناطق المحتلة من قبل تركيا والمجموعات المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

شهدت الأزمة السورية مع بداية العام 2020 تغييراً في التكتيكات؛ فما بين صراع القوى العالمية والإقليمية على الأرض، تزداد حدة النزاع مع قرب تطبيق قانون قيصر، فما هو هذا القانون ومن سيتأثر به؟(مرفق بالصور).

سياسة

دعا ساسة كرد إلى ضرورة مشاركة كافة الأطراف السياسية والفعاليات الاجتماعية في مساعي تحقيق وحدة الصف الكردي، كما أكدوا أن السبيل الوحيد لحماية المكتسبات هو نجاح هذه المساعي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت الناطقة الرسمية لمجلس المرأة في منبج وريفها أن تجنيد الأطفال السوريين من قبل الاحتلال التركي يعدّ "جريمة حرب"، ودعت إلى محاسبة تركيا على ممارساتها وانتهاكاتها بحق الشعب السوري والقوانين الدولية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تختلف طرق عيشهم وتتغير مساكنهم من حين لآخر، أينما وجدوا الكلأ والمرعى توجهوا إليه، البدو الرحالة أو ما يعرفون بـ "الغنامة"، لجأوا إلى المنطقة بحثاً عن الأمن ولكن هجمات الاحتلال التركي أثرت بشكلٍ سلبي في طريقة حياتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA