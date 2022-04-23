مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-4-2022

-تنديداً بهجوم الإبادة لجيش الاحتلال التركي وحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان، يخرج أهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة، وذلك من دوار الشهيد معصوم، في تمام الساعة الـ11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر وجيه عشيرة الحوس في الرقة الهجمات التي تقوم بها تركيا في شمال وشرق سوريا وفي جنوب كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً أن "هذه الهجمات تمس جميع المكونات في سوريا والعراق، وبتكاتف مكونات المنطقة سننتصر".(مرفق بالصور والفيديو).

رفضت النساء في مخيم برخدان الواقع بناحية فافين في مقاطعة الشهباء الإذعان للسياسات الحكومية الساعية لإخضاع إرادتهم لسلطته وتهجيرهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سأسميه على اسم والده الشهيد، لكي ينال من اسمه البطولة، بهذه الجملة بيّنت زوجة الشهيد آياز علي، الذي ترك صفوف ما يسمى بـ "بيشمركة روج"، والتحق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية ليدافع عن وطنه وشعبه، مدى ارتباط آياز بتراب وطنه. (مرفق بالصور والفيديو).

يرفض أهالي شمال وشرق سوريا النزوح والتهجير الذي تحاول دولة الاحتلال التركي فرضه، عبر تصعيد هجماتها على المنطقة، مؤكدين على المقاومة ضد السياسات التي تهدف إلى إفراغ المنطقة، والتشبث بالأرض والدفاع عنها حتى الرمق الأخير. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-تدلي حركة الشبيبة الثورية السورية ببيان عن موقفها حيال هجوم الابادة المشتركة من قبل دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، وذلك في مدينة الحسكة الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تأتي تسمية إمرالي من اسم القائد العثماني أمير علي الذي فتح الجزيرة وانتزعها من البيزنطيين. وكان الشعب الرومي هم من سكنوا هذه الجزيرة حتّى عام 1913. ثمّ تم إخلاء هذه الجزيرة بعد معاهدة لوزان عام 1923 وانتقل أهلها إلى اليونان. وقد تأسس أول سجن مفتوحٍ في تركيا على هذه الجزيرة عام 1935. وقد عمل سجناء الجزيرة خارج السجن بالزراعة. وفي عام 1960-1961 اُعتقل في هذه الجزيرة زعيم الحزب الديمقراطي ورفاقه وتم إعدامهم.

سياسة

أكد الكاتب والصحفي اللبناني، هامو موسكوفيان، أن دولة الاحتلال التركي هي ماكينة تدمير وتهجير وإبادات، وطالب وضع حد للخونة في إشارة منه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني شريك تركيا الرئيسي في هجوم الإبادة ضد الكريلا والكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أوضحت نائبة الأمينة العامة لـ(FIDH)، المحامية ريحان يالجين داغ أن القضية المفتوحة ضد’ منصة سنوقف قتل النساء ‘تعدّ مثالاً على كيفية النظام الذي تسعى الحكومة التركية لتأسيسه والذي يتماشى في سياق’ تركي، رجل، سنّي ‘.(مرفق بالصور والفيديو).

-يلقي مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ببيان، للإعلان عن دخولها المرحلة الثالثة من حملة "بنضال واتحاد المرأة ننهي العنف " في مكتب الحزب بقاطعة الحسكة الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA