مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-شدد فنانو شمال وشرق سوريا على ضرورة ضغط المنظمات الدولية على تركيا لمعرفة الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، والإفراج عن جميع السياسيين والمعارضين، في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتخذ مُهجّرو مخيم واشو كاني في مقاطعة الحسكة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا, إلا أن نقص الخدمات الطبية والغذائية في ظل غياب دور المنظمات يزيد من مخاوفهم، وطالبوا بتقديم المساعدات لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبرت الرّئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلّة، هيفين إسماعيل أنّ استغلال تركيا انشغال العالم بجائحة كورونا، وشنّ هجمات متزامنة مع باشور (جنوب كردستان) وشمال وشرق سوريا مع استمرار العزلة المشدّدة على القائد عبد الله أوجلان، مؤامرة جديدة ضدّ الشّعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-بالرغم من الهجمات، والحرب، والضغوطات وجرائم القتل، تطوّر الإعلام الحرّ بشكل ملحوظ في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بالتزامن مع تطوّر نضال حركة التحرّرالكردستانية، وإلى الآن النضال في مجال الإعلام مستمرّ، وبفضل إرث الإعلام الحرّ، اليوم هناك أكثر من 50 صحيفة يومية وأسبوعية، والعشرات من قنوات التلفاز، والمحطّات الإذاعية، ووكالات الأنباء. (مرفق بالصور).

سياسة

دعا غريب حسو، القوى والأحزاب الكردية لإبراز موقف مشرّف ضد المخطّطات التركية، وحذّر من اقتتال بين الكرد في حال واصلت بعض الأحزاب الكردية التواطؤ مع دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-هنأت الصحفية ستيرك كلو، يوم الصحافة الكردية على الإعلاميين والإعلاميات، وقالت: لقد سعت المرأة الكردية بكل طاقتها لنقل الإعلام الكردي من مرحلة إلى أخرى أكثر تطوراً، وضحت بحياتها في سبيل نقل الحقيقة، ودعت الإعلاميين لأن يكونوا أكثر فاعلية في الوقوف بوجه الهجمات، وتمثيل الإرادة الحرة للمرأة والمجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يقدم مستوصف بلدة تل بيدر خدماته لـ39 قرية، ولكن المستوصف يحتاج غلى سيارة إسعاف وزيادة في الكادر الطبي. (مرفق بالصور والفيديو).

-هيئة الزراعة في مقاطعة الشّهباء تزرع مساحات واسعة من الخضروات الصيفية (بندورة وباذنجان وفليفلة وبصل وبطاطا)، لتوزيعها على أهالي عفرين المهجّرين قسراً إلى مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتّخذ البعض من أهالي كوباني التّدابير الشّخصية اللازمة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ الذي تحوّل إلى وباء عالمي يهدّد البشرية، والبعض الآخر لا يبالون بما يحدث في الجوار فيتعاملون بشكل اعتيادي ما يعتبر خطأ قاتلاً قد يفتح المجال أمام ظهور الفيروس في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA