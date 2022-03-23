مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-3-2022

-يدلي حزب الاتحاد الديمقراطي في بلدة تل حميس ببيان حول نتائج الحملة التي أطلقت لجمع التواقيع المطالبة بإخراج اسم حزب العمال الكردستاني من "لوائح الإرهاب" الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أرجع خبير في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي سبب بقاء داعش إلى عدم جدية المجتمع الدولي في محاربة المرتزقة والدول التي تدعمها وفي مقدمتها تركيا. وشدد على ضرورة مواجهة الأفكار التي يتبناها داعش وبناء استراتيجية دولية موحدة للقضاء على المرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت عوائل الشهداء موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أرسل قواته لمناطق الكريلا مرةً أخرى لدعم الدولة التركية المحتلة. وأضحت أنه هناك حدٌّ معين لصبر الشعب الكردي على سياسات الحزب الديمقراطي. (مرفق بالصور والفيديو).

لم يكن اسمها ذائع الصيت، أما اليوم أصبحت بلدة الباغوز معروفة لدى العالم أجمع، منها تم إعلان النصر على مرتزقة داعش بشكل كامل في مناطق شمال وشرق سوريا، اليوم وبعد 3أعوام من التحرير أصبحت البلدة تعج بالسكان وعادت إليها الحياة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أكد حسن كوجر أن الانضمام الجماهيري لاحتفاليات نوروز في شمال وشرق سوريا من قبل كافة المكونات كان إثباتاً واضحاً لتلبيتهم للنداء الذي أطلق من قبل حركة حرية كردستان، وأوضح أن النار التي أوقدها القائد عبد الله أوجلان قبل خمسين عاماً أحدثت انبعاثاً جديداً للمجتمع، ونوه: "الآن انتقلنا من مرحلة الانبعاث إلى مرحلة الحرية".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

شدد قادة أحزاب وتيارات سياسية سورية على ضرورة حل الأزمة سورية عبر تبني مشروع وطني سوري بعيد عن الإقصاء، وأوضحوا أن الإدارة الذاتية هي تجربة لها علاقة ببناء المجتمع والانتماء السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت شخصيات من عدد من الأحزاب السياسية أن الأحزاب تتحمل جزءً كبيراً في ترسيخ الحماية الجوهرية وحماية المنطقة من المخاطر من خلال توعية الجماهير ونبذ الخلافات بينها.

المرأة

تعاني النساء في قطاع غزة من تداعيات الحروب والحصار، والتمييز وعدم المساواة في المجتمع، الأمر الذي يضعهن في مواجهة تحديات كبيرة، دون أن تكون هناك خطط لمساندتهن وتحسين أوضاعهن. (مرفق بالصور).

ANHA