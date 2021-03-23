مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 23-3-2021

- ينظّم مجلس عوائل الشهداء بناحية الدرباسية مراسم تشييع مقاتل في صفوف قسد في قرية بركفري، الساعة 13:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- برعاية مجلس سوريا الديمقراطية تقيم الأحزاب السياسية، فعالية بخصوص الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين، في مركز الخابور للثقافة والفنّ بحيّ الصالحية في مدينة الحسكة،الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب الباحث في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، محمد مختار، اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب CPT بالضغط على تركيا من أجل السماح للمحامين بلقاء القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

- أنهت قوات سوريا الديمقراطية، قبل عامين، الجغرافية التي حكمها مرتزقة داعش، فيما قال احد وجهاء المنطقة عن التحرير إنه "سعادة كبيرة".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- استنكر عدد من الإيزيديين من أهالي مقاطعة قامشلو الاتفاقية التي أبرمتها كل من حكومتي هولير وبغداد حول شنكال، وقالوا إن هذه الاتفاقية هي امتداد لمجزرة شنكال، كما طالبوا الإدارة الذاتية في شنكال بتصعيد المقاومة ضد هذه الاتفاقية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أطباء روج آفا ضرورة الكشف عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، مبينين أن ظروف سجن إمرالي تؤثر بشكل سبلي على صحته، لا سيما وأنه تجاوز السبعين ويعاني من أمراض مزمنة، وناشد الأطباء المجتمع الدولي للسماح لأطباء ومحاميي القائد بلقائه بشكل فوري ومباشر. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- ينظّم مجلس المرأة السورية ورشة عمل عن تاريخ الدستور في مرحلة الاستقلال، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت نساء من أهالي قرية صيدا في ريف ناحية عين عيسى بأن "الدولة الروسية التي رتبت وضمنت لنا العودة إلى قريتنا غدرت بنا وتركتنا أمام الرصاص والقصف المباشر من المحتل التركي ومرتزقته".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات محمد شاهين، أن هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على ناحية عين عيسى رسالة بأن تركيا لا تريد لشعب المنطقة أن يعيش بسلام وأمان، مشدداً على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بواجبه الأخلاقي ويساند قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة الخروقات التركية لاتفاقيات وقف إطلاق النار. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

- شدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي لمناهضة داعش، العقيد واين ماروتو، على ضرورة وجود تعاون سياسي وأمني للقضاء على داعش، مؤكدًا أن الحل العسكري وحده غير كافٍ لإلحاق الهزيمة النهائية بالمرتزقة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أوضح صالح مسلم أن نوروز فعالية سياسية، ووجه الشعب الكردي والكردستاني من خلالها رسالته للعالم أجمع وللعدو أيضًا، مفادها أن الذي يمثّل الشعب الكردي هو القائد عبد الله أوجلان، والذي يودّ حل القضية الكردية والتواصل مع الشعب الكردي يجب أن يتفاوض مع أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- يستذكر اتحاد مثقّفي الكرد في ناحية ديرك الشاعر سيداي تيريج في مركز دجلة للثقافة والفن، الساعة 16:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- بدأ مزارعو ريف مقاطعة كوباني بزراعة الشتل في البيوت البلاستيكية تمهيدًا لزراعتها في البساتين الصيفية وسط غلاء كبير في أسعار صيانة المعدات الزراعية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA